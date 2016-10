Kaubamaja värvilised hinnasildid tekitavad segadust

Kaubamaja toidukaubanduse juhi Kadri Aguraiuja sõnul on Osturalli kampaaniapakkumised tähistatud roosa kampaaniasildiga ning kampaaniavälisel ajal on allahindlust tähistavaks värviks kollane. «Erinevat värvi sildid on loodud mõeldes kliendile, et ta pakkumised kiiresti ja lihtsalt üles leiaks,» lisas ta.

Eesti vabariigis on seadus, mis keelab alkoholil tavahinda näidata ja selle tõttu võibki jääda mulje, et müüakse tavahinnaga toodet hea pakkumise pähe. Tegelikkuses kõik tooted, mis kannavad kampaaniamärgistust on toidukaubanduse juhu sõnul kindlasti tavapärasest soodsama hinnaga.

«Oleme igati nõus, et kõnealuseid olukordi peaks müügisaalis vältima, et mitte segadust külvata. Vabandame kõigi klientide ees, keda on antud olukord häirinud. Oleme igati nõus, et kõnealuseid olukordi, kus kampaaniapakkumiste sildid kattuvad, peaks müügisaalis vältima,» ütles Aguraiuja.