Tallinki laeval suri terviserikke saanud reisija

«Tegu on Tallinn-Helsingi kiirliinil sõitva laevaga Suprestar, mis siis graafiku järgselt väljus 13:30 Tallinna sadamast, kuid keeras kümme minutit pärast väljumist otsa ringi, sest ühel reisijal tekkisid terviseprobleemid,» kommenteeris Tallinki pressiesindaja Luulea Lääne. Lääne sõnul alustas laevapersonal koheselt ka elustamist ning kutsuti kiirabi.

«Kuid kahjuks väga pikaajaline esmaabi andmine ka professionaalsete meedikute poolt, kes siis Eesti poolt peale tulid, tulemust ei andnud,» tõdes Lääne.

Laeva väljumine on nüüdseks viibinud poolteist tundi. «Ilmselt nüüd lähiajal laev saab siiski väljuda,» sõnas naine. Ta lisas, et pardal olevaid inimesi on teavitatud põhjustest, miks laev tagasi pöördus ja miks väljumine viibib. «Väga pikalt ei olnud ka võimalik öelda, millal see väljumine saab toimuma, sest see sõltus kõik sellest esmaabi andmise protsessist. Seetõttu oleme me tänulikud teistele reisijatele nende kannatlikkuse ja mõistmise eest. Ja muidugi avaldame lahkunu omastele kaastunnet.»

Terviserike tabas keskealist Soome meesterahvast.