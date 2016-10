Petturist taksojuhtide nii Eestis kui välismaal kohta levib sageli lugusid, mis aina süvendavad kahtlusi juhtide motiivides. News.com.au reastas mõned levinumad skeemid, kuidas taksojuht võib püüda sult raha välja petta ning annab nõandeid, kuidas seda vältida.

Segadus sularahaga. Su taksoarve on 16 eurot ning ulatad juhile kaks kümneeurost. Juht nõuab raha juurde, väites, et andsid talle vaid ühe rahatähe ning hoiab seda tõendiks üleval. Juhul kui sa tõesti ei märganud, kui palju raha juhile andsid või jäi nägemata hetk, mil ta ülejäänud raha taskusse pistis, oledki supi sees. Pettuse vältimiseks ole sularahaga tähelepanelik ning proovi anda juhile täpne raha.

Juht ei vii sihtkohta. Kui oled palunud viia end hotelli, kuid juht keeldub sellest ning paneb su maha paar tänavat varem, on tegu tõenäoliselt pettusega ning ta nõuab sult rohkem raha kui tohiks. Juht kasutab seda taktikat selleks, et mitte asjasse segada hotellipersonali, kes on taksohindadega paremini kursis. Uuri eelnevalt kohalikelt, mis summa ringis sõit maksma läheks ning keeldu suuremat summat maksmast – kui juht hakkab kauplema, siis pigem mine välja ja otsi uus takso.

Juhil pole vahetusraha. Suurema jootraha lootuses ütlevad juhid, et neil pole suurest rahatähest tagasi anda. Selle vältimiseks kanna kaasas ka väiksemaid rahatähti ja peenraha. Kui sõidad hotelli, võid pakkuda juhile, et vahetad raha seal väiksemaks.

Taksomeeter on katki või välja lülitatud. Enne sõidu alustamist veendu, et taksos on töötav taksomeeter. Kui mitte, tuleb sul pidada läbirääkimisi hinna üle või anda alla ja otsida teine takso. Kui jätad selle tähelepanuta, tuleb sul sihtpunktis tõenäoliselt tasuda suurem summa.

Taksomeeter äratab kahtlust. Paha ei tee ka sõidu ajal taksomeetri jälgimine. Kui näed, et arvesti teeb lühikese aja jooksul suure hüppe, on see tõenäoliselt võltsitud. Küsi juhilt üle, miks nii juhtus ning teavita hotelli, sest petturist juht ei taha tegelikult, et kedagi asjasse segataks. Kui sa ei siirdu hotelli, ole teadlik, milline peaks sisseistumis- ning kilomeetrihind umbkaudu olema ning maksa vastavalt sellele õiglane summa.

Juht võtab pikema marsruudi. Kui juht küsib, kas oled esimest korda siin linnas, vasta alati eitavalt, et pettusi vältida. Võta telefon abiks ning jälgi, milline oleks kõige mõistlikum teekond sihtpunkti. Kui juht näeb, et sa seda sõidu ajal teed, on petmise võimalus väiksem.

Juht nõuab ennekuulmatut summat. Selle vältimiseks tuleb kasuks samuti hinnakirja ja taksomeetri jälgimine ning teadmine, kui palju sõit peaks umbkaudu maksma minema – need on sinu trumbid.

Juht meelitab litsentsita taksosse. Välismaal on levinud ka viis, mil juht seisab väljas ning nõjatub takso najale. Kui tema poole pöördud, soovib ta hinnas kokkuleppele jõuda ning seejärel suunab su hoopis auto juurde, mis on märgistamata ning tõenäoliselt litsentsita. Sellise «taksoga» ei tasu kahtlemata tegemist teha.