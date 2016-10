Mida reisikindlustust ostes silmas pidada?

Klassikaline reisikindlustus jaguneb kolmeks: meditsiiniabi kindlustus, reisitõrkekindlustus ja pagasikindlustus. Meditsiiniabi kindlustus, mis katab ravi- ja transpordikulud ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi korral, on reisikindlustuse kandev osa. Reisitõrke- ja pagasikindlustus on lisatasu eest juurde valitavad kaitsed. Kuid millele reisikindlustust valides tähelepanu pöörata?

Reisikindlustust ostes on kõige olulisem aru saada, kas see katab peamised riskid ning kui suur on kaitsete ulatus. Täna on näiteks üsna oluline punkt reisikindlustuses terrorismiohu kaitse, mis katab evakueerimisega seotud kulud.

Mida reisikindlustust ostes tähele panna

Tutvu kindlustustingimustega. Need võivad kindlustusseltsiti erineda üpriski palju

Vali vastavalt reisi iseloomule õiged kaitsed. Näiteks Alpidesse suusatama minnes tuleks osta lisakaitse, mis katab kõrge riskiga tegevusi

Vali vastavalt enda reisi iseloomule õiged kindlustussummad (limiidid). Ravi hinnad võivad maailma eri paikades olla väga erinevad

Reisitõrkekindlustuse puhul lähtu kindlustussumma valikul, kui palju on sinu esialgsed reisikulud kokku, kalkuleeri palju võib maksma minna ootamatu reisilt naasmise transport ja vali reisitõrke summa suurema kulu järgi

Vajadusel konsulteeri kindlustustöötajaga, kes aitab sul valida õiged kindlustuskaitsed ja – summad.

Kui suur kindlustussumma valida?

Meditsiiniabi kindlustuse puhul soovitab If valida kindlustussummaks kas 100 000 või 300 000 eurot. Esmapilgul tunduvad summad suured. Kuid kui mõelda halvimatele stsenaariumitele, siis ulatuvad reisil õnnetusse sattunud inimeste raviarved mitmekümnetesse tuhandetesse eurodesse

Pagasikindlustust sõlmides kalkuleeri, kui palju maksaks kogu Sinuga reisil kaasas oleva kraami – rõivad, tehnika jms – asendamine uute samaväärsetega. Pagasikindlustus kehtib kogu reisi ajal nii lennukis, hotellis kui ka linnapeal seigeldes

Reisitõrkekindlustuse puhul arvuta, kui palju Su reis kokku maksma läheb (sõidupiletid, majutus, ürituste piletid) – kindlustussumma võiks olla vähemalt sama suur kui kogu reisi hind. Arvesta sellegagi, et kui pead reisilt enneaegselt naasma ja ostma uue kojusõidupileti, on pilet viimasel hetkel ostmise tõttu palju kallim

Ravi välisriigis on kallis

„Tais Koh Phangan saarel sõitis rolleri rentinud eestlasele otsa teine rolleriga turist. Noormees murdis rolleriga kukkudes jalaluu ning pidi jääma paariks päevaks haiglaravile. Pealtnäha mitte väga tõsine õnnetus läks raviarvete, öömajade ning transpordiga maksma 20 000 eurot,” tõdeb If Kindlustuse kommunikatsioonijuht Rain Porss, et õnnetusse sattumiseks ei pea sa ise midagi valesti tegema. “Paar aastat tagasi Indias juhtunud rolleriõnnetus läks maksma 64 000 eurot. Kogenud lumelauduril aga piisas ligi 30 000 eurose raviarve saamiseks vaid ühest valest liigutusest mäel,” toob Porss ridamisi näiteid, kus reisikindlustus end ära on tasunud.

Raviarvete suurus sõltub palju ka asukohariigist. Näiteks kui ühepäevane pimesoole operatsioon maksab Tais 2 500 eurot, siis Moskvas küsitakse selle eest 8 000 ja USAs 10 000 eurot. Ka kõhuviiruste eest tuleb tema sõnul ühel maal maksta 50 ja teisel 500 eurot. Kõhuviirused on ka üks levinumaid probleeme reisil. Suhteliselt sageli pöördutakse arsti poole ka külmetuste, meres vigastatud jala ja olmetraumade tõttu.

Reisikindlustus on nagu turvavöö kinnitamine sõidukis

“Isegi siis, kui pagas kaduma ei lähe, lend ära ei jää või õnnetust ei juhtu, annab reisikindlustus inimesele turvatunde, et kui midagi peaks ka juhtuma, saab kindlustuse abiga kõik jälle korda,” võrdleb Porss reisikindlustuse tegemist turvavöö kinnitamisega autos – see on vajalik nii inimese enda kui ka tema lähedaste pärast. Harvad pole juhud, kus välismaal õnnetusse sattunud kindlustuseta inimese ravikulude tasumiseks tuleb abi paluda lähedastelt.

Peamised reisikindlustusjuhtumid

Kõige rohkem tuleb kindlustusseltsidel hüvitada inimeste tervisega seotud kahjusid, soojal maal ollakse tihti kimpus kõhuhädadega ning külmal maal suusatamise tagajärjel saadud vigastustega. Tõsisemate tervisehädade korral ulatuvad kahjusummad viiekohaliste numbriteni, enim juhtub võõrsil õnnetusi nooremate inimestega.

Kui palju maksab reisikindlustus

Keskmine reisikindlustuse makse on näiteks seitsmeks päevaks Euroopasse reisides kõiki riske sisaldades 28 eurot, Ameerikasse sama pikaks ajaks reisides tuleks tasuda kindlustuse eest 57 eurot. Soome reisides maksab kindlustus neljaks päevaks keskmiselt 13 eurot.

Kõige mõistlikum on kindlustus osta internetist

Reisikindlustus on kõige mõistlikum sõlmida internetis e-büroos, kuna seal on kindlustusseltsid teinud tublid allahindlused, Ifi e-büroos on näiteks kindlustuse sõlmimine kuni 15 protsenti soodsam.