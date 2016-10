TS Laevad hoiatab: laevaliikluses võib ka täna häireid esineda

Väinamerel puhub kirdetuul 15, puhanguti 20 m/s ning veetase kõigub 50-60 sentimeetrit keskmisest madalamal.

Kell 6.30 alustas parvlaev Regula Rohukülast graafikujärgse väljumisega ning sõidab vastavalt graafikule, kuni ilmaolud lubavad. Ära jäi parvlaev St Ola väljumine kell 6.30 Heltermaalt.

Harilaid sõitis Heltermaalt Rohukülla, kuid on valmis taas liinile tulema, kui selleks vajadus tekib, teatas laevafirma.

Eile varahommikul hoiatas TS Laevad, et halbade ilmaolude tõttu võib ette tulla reiside tühistamisi nii Saaremaa kui ka Hiiumaa liinil ning arvestada tuleb pikkade järjekordadega sadamates.

Rahvas Harilaiule minema. Foto: Mart Pärtel

Pärastlõunal võetigi parvlaevad St Ola ja Regula ülimadala veetaseme tõttu liinilt maha ning reisijaid jäi vedama vaid kõige väiksem parvlaev Harilaid. Hoiatati, et kui ilmastikuolud halvenevad, võidakse ka Harilaid liinilt maha võtta.

Olukorra võttis hästi kokku eile õhtul Rohuküla sadamas tehtud pilt, mida jagati Facebookis. «Ma pole enne sellist asja näinud, selline tunglemine,» kommenteeris Postimehele Hiiumaalt pärit neiu.

Reisijatel paluti võimalusel oma reis edasi lükata ning sadamasse ootama mitte tulla.

Madal veetase Rohuküla–Heltermaa vahelisel liinil on takistanud parvlaevade St Ola ja Regula tööd juba alates kolmapäeva hommikust. Ööl vastu neljapäeva pidid reisijad parvlaeva väljumist Rohuküla sadamas ootama koguni 16 tundi. Mitmed kurtsid, et infot järgmiste väljumiste kohta jagati minimaalselt ning nad pidid öö veetma autos. Samas leidus ka neid, kes sadamatöötajaid kiitsid ja pidasid olukorda paratamatuks, sest «ilma vastu ei saa».

TS Laevad palus vabandust reisijatelt, kes pidid kolmapäeval ja ööl vastu neljapäeva Hiiumaa liinil kaua üleminekut ootama. «Ilmastikuolud olid väga halvad. Isegi vanad kaptenid ei mäleta olukorda, mil veetase Väinamerel viimati nii madalale langes.»

Ilmateenistuse praegustel andmetel kõigub veetase Väinameres 50-60 cm keskmisest tasemest madalamal. Kirdetuul puhub rannikul ja saartel 15, puhanguti 20-23 m/s.

Endiselt kehtib ilmateenistuse antud esimese astme hoiatus seitsmele maakonnale: Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Harjumaa, Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa. See tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ja soovitatav on jälgida edasist ilmaprognoosi.

Merefüüsik Tarmo Soomere sõnul on sügisene vee taandumine Eesti rannikul tingitud õhuvoogude muutustest Läänemerel – kui varem andsid sügiseti piirkonnas tooni tugevad edela- ja loodetuuled, siis nüüd puhub tuul aina sagedamini just ida- ja kirdesuunast.

