Vaata, kus elavad kõige aktiivsemad prügisorteerijad

Papp ja paber on mõistlik muudest jäätmetest eraldi koguda, sest neid on tehniliselt lihtne taaskasutada ja luua midagi uut ning eluks vajalikku.

Lugeja küsib: kas toidupakendeid on ikka mõtet pesta?

«Kas kodus jäätmetena tekkivaid toidukauba pakendeid on mõtet pesta, et need taaskasutusse jõuaks? Nii raiskan ju vett ja energiat. Kas neid siis tööstuslikult ei pesta?» küsib lugeja.