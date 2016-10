Lugeja küsib: miks loto ostmise järjekorrad nii lühikeseks on jäänud?

Lotomängijad peavad igal aastal end tõestama hakkama

Eesti Loto mängukonto kasutajad said hiljuti teate, et peatselt tuleb neil vähemalt ühe korra aastas isikuandmeid uuendada, ettevõtte juhi Heiki Kranichi sõnul on see tarvilik, et nende andmebaas oleks alati tõele vastav.