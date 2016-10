Viis olukorda, mil kaaluda töökoha vahetust

Vanasti oli oluline leida endale noorena töökoht terveks eluks - töötada ühel töökohal kümneid aastaid ning minna oma esimesest (ja viimasest) töökohast otse pensionile, kirjutab TFBank Laenukool. Tänapäeval on aga sootuks teised. On täiesti normaalne, et vahetatakse töökohti, sest loodetakse saada paremat palka, huvitavamaid tööülesandeid, vahetatakse eriala või lausa alustatakse oma äriga.

Siin on viis märki, mis näitavad, et ilmselt oleks aeg plaanida töökoha vahetust:

Sinu täielik potentsiaal ei ole kasutusel

Töö ei tekita sinus enam põnevust ega pane sind proovile, sa ei saa kasutada oma oskusi ning tööpäevad muutuvad järjest igavamaks. Need tähendavad ajaraiskamist, sest järelikult sa ka ei õpi ega arenda end. Kui sul on oskusi, mida hetkel ära kasutada ei saa ning oled valmis end täiendama, siis tasuks vaadata töökuulutusi. Äkki keegi otsib kusagil just sind.

Kirg töö vastu on kadunud

Su huvid on täielikult muutunud pärast seda, kui läksid tööle? Sul on tekkinud uued kired ja ideed seoses oma karjääriga? Enese kinnihoidmine ühel töökohal, kus puudub igasugune kirg, mõjutab tugevasti loomingulisust. Üks variant on rääkida ülemusega. Äkki tal on pakkuda uusi ülesandeid, mis erinevad senisest tööst? Teise võimalusena võiks proovida igapäevatöö kõrvalt asju, mis sind huvitavad. Nii saad teada, kas on võimalik teenida raha sellel erialal nagu ise sooviksid.

Su tööle ei tule mingit tagasisidet

Kui ülemus ja kaastöötajad ei anna su tööle mingit tagasisidet, on sul keeruline areneda. Ühtlasi puudub teadmine, kas teed oma tööd hästi ja kas kõik, mida teed, on üldse õige. Kui tööandja ei leia aega, et sinu karjääriga tegeleda, sind aidata, õpetada ja suunata, võib see olla punane lipp võimalusele seal firmas karjääriredelil edasi ronida.

Firmas ei ole võimalik kasvada

Rääkides professionaalsest arengust peaks sul olema alati võimalus vaadata tulevikku - mingi punkt, kuhu poole püüelda. Olgu selleks kõrgem ametikoht, parem palk või mugavamad töötingimused. Kui sul ei ole juba aastaid olnud mingit palgatõusu ja silme ees võimalust karjääriredelil tõusta, siis pead natuke mõtisklema. Kas ametikõrgendus mõjuks motiveerivana? Kas tunned, et oled hinnatud? Kui esimene vastus on jah ja teine ei, siis kiika töökuulutuste poole.

Eraelu on jäänud töö varju

Sa ei mäleta täpselt, mis nägu su kaasa ja lapsed on? Kodu on ainult magamiseks ja viimati tegid kodus süüa 2011. aasta jõuludel? On tähtis, et saaksid eraelu tööst eraldada ja seda ka nautida. Vastasel juhul on läbipõlemine kerge tulema.

Kui firmas hinnatakse ületunde ja ülemusele meeldib, kui riigipühadel ja nädalavahetustel tööd rabad, vaata hetkeks enda sisse. Isegi kui ületundide eest saadav raha on hea, peaksid mõtlema oma heaolule, sest ka kõige suuremad töönarkomaanid väsivad kord.