Kindlustused: tugev tuul murrab nii katuseid, batuute kui vanu puid

Swedbanki varakindlustuse valdkonnajuhi Kaspar Kauri sõnul on seoses viimaste tormidega registreeritud üle kümne kahjujuhtumi. «Üks suurema kahjumiga juhtum oli selline, kus aeda jäänud batuut tõusis tugeva tuulega õhku ning vigastas nii majafassaadi, aeda, kasvuhoonet kui autot,» rääkis ta.

Kauri sõnul on sügisel põhilisteks kodukindlustuse kahjujuhtumiteks aeda laokile jäänud mööbel ning sagenenud on ka juhtumid batuutidega, mis on tuulega ära lennanud. Seepärast on oluline sügise saabudes viia lahtised esemed varju alla, et need tormiga ära ei kaoks või kolmandatele isikutele kahju ei teeks.

Seesam kindlustuse kahjukäsitlusjuhi Ly Jõhviku praegused tuuled seni olulist kahju teinud pole, aga mõnede hoonete katuseplaadid on lahti tulnud ja mõni puu hoonele kukkunud. «Huvitavamaid kahjusid on ka olnud – näiteks tuule poolt ümber lükatud kivisein, mis oli hoone juures piirdena,» lisas ta.

IF kindlustuse kommunikatsioonijuht Rain Porss tõi näiteid varasematest aastatest, mil tuulega lendas ära kortermaja katus - viis autot jäid selle alla ning said kahjustada. Mullu kukkusid tuulega Koplis asuva kortermaja seinast välja telliskivid ning kahjustasid seina ääres parkinud sõidukit.

ERGO varakahjude grupi juht Erko Makienko märkis, et mõistlik oleks aeg-ajalt oma eramute ja piirdeaedade lähedal olevate suuremate puude seisukord lasta üle vaadata, sest tuulised perioodid panevad nende vastupidavuse proovile.

«Puud, mis võivad tavainimesele tunduda täiesti kõbusad, võivad tegelikult olla seest mädad ja hakkavad just tuuliste ilmadega murduma. Murduvad puud võivad olla väga ohtlikud ka inimeludele, mille kaotust paraku ei suuda kompenseerida ükski kindlustusleping,» tõdes ta.

Kaspar Kaur rõhutas, et kui murdunud puu autole langeb või tugev tuul ning torm muul moel sõidukit kahjustab, siis omanikele hüvitab tekkinud kahju vaid kaskokindlustus. Kohustuslik liikluskindlustus loodusjõudude tagajärjel tekkinud kahjusid ei korva.

Makienko lisas, et tasub kindlasti tähelepanu pöörata kindlustuslepingus olevatele terminitele «vesi» ja «loodusjõud», et ennetada võimalikke probleeme. Kui lepingus on valitud vaid vee kindlustuskaitse, siis võivad kindlustusseltsid hüvitada vaid torustike lõhkemisest, purunemisest või ummistumisest tingitud kahjud.

«Enamasti esinebki selliseid kahjusid ja probleemi nende hüvitamisega ei teki. Üleujutuse või tormi tõttu tekkinud veekahjud on aga looduse poolt tekitatud ja seega tasub oma kindlustusseltsist kindlasti üle küsida, kas selliste kahjude hüvitamiseks on vaja loodusjõu või koguriski kaitset,» selgitas ta.

PZU kindlustuse turundusjuht Triin Piibor lisas, et tormidega on ohuks veel välgulöögist põhjustatud ülepinge. «Äikese korral on tavaliselt palju elektrikatkestusi, mis võivad kaasa tuua voolukatkestusi ja -kõikumisi, mis omakorda mõjuvad hävitavalt kodutehnikale ning elektrist sõltuvatele kütteseadmetele nagu näiteks soojuspumbad.»

Ta soovitas, et seesuguseid kahjusid saab ennetada paigaldades hoonetele välised piksekaitsed ja sisemised ülepingekaitsed, viies vara tuule eest peitu ning jälgides, et vara ei oleks paigutatud vahetult vanade puude alla. Võimalike tormikahjude ennetamine on alati odavam ja mugavaim viis oma vara hoidmiseks.

Kuidas valmistuda (suve)kodus talveperioodiks:

Suvemööbel, batuudid ja väligrillid tuleks varjualusesse talvituma viia.

Vihmaveetorud ja -süsteemid peaks üle vaatama ja ära puhastama, sest need võivad langevatest lehtedest umbes olla.

Korstnad ja küttesüsteemid peaks praeguseks juba kontrollitud ja puhastatud olema, aga kui pole, siis tuleks seda kindlasti teha.

Hoovis võiks avatud pilguga ringi vaadata, ega mõni puu pole selline, mis vara ohustama hakkab. Tasub vaadata puu asukohta ja olukorda ning hinnata, kas vanus või vigastused võivad põhjustada terve puu või okste mahakukkumist.

Autode puhul tasub kontrollida, kas talverehvid on olemas ja kui on, siis millises olukorras. Libedus ja esimene lumi tuleb ju alati ootamatult ja siis on talverehvide nõudlus suur.

Suvekodude puhul tuleks kõik vara varju alla panna või veel parem, kui väärtuslikumaid asju suvekoju ei jäeta. Kohalolev naaber võiks suvekodul silma peal hoida ja kahtlastest liikumistest teada anda.

Allikas: Seesam kindlustus