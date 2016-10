Parvlaevadel on nüüd söökide ja jookide hinnad mõnevõrra odavamad

Arensburg OÜ alustas reisijate toitlustamist Heltermaa-Rohuküla liinil eelmise laupäeva hommikul parvlaevadel St. Ola ja Regula, Kuivastu-Virtsu liinil möödunud pühapäeva päeval parvlaeval Hiiumaa ja kolmapäeval parvlaeval Ionas, kirjutab Meie Maa.

Kuna vanadel laevadel olukord üleliia lihtne ei ole, siis esialgu Arensburg kohaneb ja püüab anda endast parima olemasolevate võimaluste piires. «Kõige keerulisem on Ionase peal, kus puudub kohvikule kasutamiseks mõeldud köök ja võimsamatele seadmetele sobiv vool,» nentis Arensburg OÜ tegevjuht Terje Nepper.

Paari nädala jooksul lubas Arensburg toitlustuse praamidel paika saada. Järk-järgult saabuvad müügile ka kohalikud väiketootjate tooted, saarte väravad ehk parvlaevad on selleks igati sobiv koht.

Kui rääkida jookide-söökide hindadest parvlaevadel, siis need on praegu mõnevõrra odavamad kui ajal, mil praamiliine teenindas Väinamere Liinid OÜ ja toitlustust pakkus praamidel Väinamere Teenindus AS.

Varem 1,70 eurot maksnud kiluvõileiva eest küsitakse praegu 1 euro. Kohvi saab kätte 2 euroga, enne tuli välja käia üle 3 euro. «Hinnad on kindlasti odavamaks läinud,» kinnitas Nepper.

Mõningaid näiteid võib tuua veel Kuivastu-Virtsu liinil sõitva parvlaeva Hiiumaa menüüst: päevasupp maksab 2,80 eurot, päevapraad 5 eurot, seapraad 7 eurot, kanašnitsel ja lambalihakotletid mõlemad 7,50 eurot ning pannkoogid kas moosi, mee või jäätisega 3,50 eurot.

Loe pikemalt Meie Maast.