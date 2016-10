Lotopileti kaotanud mees sai võidusumma kätte

Lugeja küsib: miks loto ostmise järjekorrad nii lühikeseks on jäänud?

«Kas ja kui palju on Eesti Loto kliente kaotanud seoses sellega, et müügipunktides tuleb nüüd dokumenti näidata? Mulle tundub, et igast lotosabad on täiesti ära kadunud ja jackpot jõuab korraliku numbrini alles mitme kuu möödudes (varem mõne nädalaga),» kirjutas lugeja.