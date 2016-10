Kuidas valida kontsakingi, mis ei väsitaks jalgu?

Kaheksa kõrgete kontsade terviseriski

Stereotüüpselt on kõik naised suured kingaarmastajad, eks ole? Tõsi ta on, et paljude jaoks on korralik kontsaking lahutamatu igapäevane kaaslane, teiste jaoks on tegemist vaid moestatement’iga. Mis iganes on sinu põhjused stilettode kandmiseks, tasub aga olla teadlik – kõrge konts toob endaga kaasa terviseriski!