Kümme märki, et oled muutunud koristamishulluks

Kui järgnevad asjad on sulle iseloomulikud, oled tõenäoliselt puhtuse säilitamise natuke üle vindi keeranud, vahendab Fox.

Nad armastavad pidusid korraldada. See tähendab eelkõige, et nad naudivad valmistumist külaliste võõrustamiseks ning pärast koosviibimist nende järel küürimist.

Mõned kohustused ei kannata hommikuni. Kui lähed õhtul voodisse ning tead, et kraanikausis on hunnik musti nõusid, järgneb suure tõenäosusega rahutu öö. Ükski koristamisfriik ei suuda lõõgastuda teades, et kusagil valitseb korralagedus.

Puhastusvahendid on sõbrad. Kui ihkad proovida uudset sügavpuhastavat ja kõiki baktereid hävitavat spreid või oled pühendunud moodsatele keskkonnasõbralikele toodetele, annab see märku, et oled koristamisse üsna kiindunud. Kui tavainimene seab riiulil ritta lemmikraamatud, siis sina reastad hoopis oma lemmikumaid puhastusvahendeid värvi ja otstarbe järgi.

Koristusel ning koristusel on vahe. Kui nii mõnegi inimese jaoks piisab põranda pühkimisest ning lapiga üle tõmbamisest, siis tõeline puhtusearmastaja läheb palju kaugemale. Kraanikausi äravooluava puhastamine, sügavkülmiku pesemine ning kamina puhastamine tolmuimejaga on neile väga rahuldustpakkuvad kohustused.

Kodused nipid ja vahendid on parimad. Koristushullul on samasugused mopid ja lapid nagu tavalisel koduperenaisel, kuid ta on ka vilunud improviseerija. Näiteks kasutab ta vatitikke arvuti klaviatuuri või kraanikausi äravooluava puhastamiseks, märkmepaberi kleepuvat osa juuksekarvade üleskorjamiseks ning haaknõela pisikeste pragude puhastamiseks.

Sahtlite ja kappide avamine on ohtlik. Kuna ka sinna kipub kogunema tolmu ja mustust, on nende puhastamine lausa maiuspala. Kui sahtli või kapi juba avad, siis jäädki seda küürima.

Koristaja palkamine pole aktsepteeritav. Suure majapidamise ning kiire eluviisi puhul võib abi olla kasvõi kord nädalas käivast koristajast, kuid koristamishullud peavad seda mõtet veidraks. Neile tundub, et pole midagi lihtsamat toast tuppa käimises ning veelkord kõige üle küürimisest.

Puhtus on tähtsam kui värskendus. Levinud on ütlemine «Kui elu annab sulle sidruneid, tee neist limonaadi». Puhtusehullud nii ei arva, vaid lõikavad sidruni pooleks ning kasutavad selle mahla pindade definfitseerimiseks või loodusliku puhastusvahendi kokkusegamiseks. Ühesõnaga kõik, mis sobib koristamiseks, läheb nende käes käiku.

Kevad on lemmikaastaaeg. Siin ei mängi rolli see, et külmad ja pimedad ilmad saavad läbi, vaid kevadel saab jälle hakata aknaid pesema, terrassi ja rõdu koristama jne – tegevusi jagub.

Nad on heas vormis. Neil pole vaja jõusaali minna ega kodus trennivideo järgi hüpelda, sest tolmuimeja ning –hari on ainsad asjad, mida nad vajavad. Trennitegemise asemel pühivad nad kõrgelt kardinapuult tolmu ning tõstavad mööblit edasi-tagasi.