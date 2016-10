Lotovõitjast naaber võib su pankrotti viia

Kui oled selline inimene, kes soovib elada uhkemalt kui naaber, siis võib naabri lotovõit sulle kalliks maksma minna, kirjutab nbcnews.

2016. aasta uuring «Kas ebavõrdsus võib tekitada finantsraskusi: näiteid lotovõitjatest ja nende pankrotistunud naabritest» leidis, et lotovõitjate naabrid ostavad tihti uusi autosid, mootorrattaid või isegi majasid. Mida suurem on võidetud summa, seda suurema väärtusega esemeid naabrid ostavad.

Ennast naabriga võrrelnud on elus vähemalt korra enamik meist. Siin on mõned nipid, kuidas end säästa ja seda mitte teha.

Tee endale selgeks enda eeldused

«Me loome pildi inimeste finantsolukorrast selle kaudu, mida näeme,» kirjeldas käitumisekspert Sarah Newcomb. «Kuid on palju olulisi asju, mida me ei näe. Näiteks ei näe me nende võlgu või nende sääste.» Teisisõnu: meie aju loob pildi olukorrast vaid väikese informatsiooni põhjal.

Seega tasub endalt küsida, mis informatsiooni ma teistele inimestele visuaalselt jagan. Ja siis vaadata oma võimalusi. Kuigi sinu maja võib olla tänava kõige väiksem ning auto kõige vanem, on suure tõenäosusega ka sinu võlad kõige väiksemad. Keskendu enda finantsturvalisusele ja mõtle, kui raske on sul hoida majanduslikku stabiilsust. Nüüd mõtle, et ka sinu naabri kohta kehtib sama.

«Me võrdleme oma tegelikkust kellegi teise välise tegelikkusega,» kommenteeris Newcomb. «Me paneme välise ja päris tegelikkuse kokku ja võrdleme neid, nagu nad oleksid üks ja sama.»

Õpi iseend ja oma käitumist tundma

«Iseend on kasulik tundma õppimida,» sõnas Newcomb.

Küsi endalt: mida ma kardan? Kõrvaleheitmist? Seda, et ma ei meeldi inimestele, kui mul ei ole kindlaid asju või priiskavat elustiili? Et inimesed usuvad, et ma pole edukas? Kui oled lõpuks enda hirmudest üle saanud, siis tasub sealt veel edasi mõelda ja aru saada, kust sellised mõtted saavad alguse ja miks sa niimoodi mõtled? Kas on mingi kindel sündmus olnud, mis paneb sind niimoodi mõtlema? Kuidas selline mõtlemine sinule kui isikule mõjub? Kas sa oled õnnelik?

Hoia tugevasti unistustest kinni

Teadmine, et sa väärid parimat, on hea vastumürk võrdlemisele ja aitab sul vastu panna kiusatusele naabrite ees eputada. Mõtle sellele, mis teeb sind tõsiselt õnnelikuks, kuidas tahaksid oma elu elada ja millest sa kõige rohkem hoolid.

«Ma kogun raha, et osta väike maja suure aiaga, et ma saaksin pidada koera. Ja suure tõenäosusega on mu naabritel suured majad. Aga mind ei huvita, sest ma tahan, et oleks hubane ja väike,» sõnas Newcomb. «Ma soovin, et mul oleks väike maja, aga suur summa pangakontol.»

Yale'i majandusprofessori Dean Karlani sõnul on asi isegi lihtsam. «Ei tohiks nutta asjade pärast, millel pole võimet sinu pärast nutta,» lausus ta.

Seega, kui sa soovid pensionipõlve veeta mereäärses suvekodus või ümber maailma reisides, tasuks oma unistus meeles pidada, enne kui hakkad ennast naabriga võrdlema. «Su naabril on ilus auto? Võta seda kui 50 000 dollarit, mida tal enam pole,» sõnas Newcomb. «Sina aga oled teel täitma oma unistusi.»