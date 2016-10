Lugeja küsib: kas eraisik võib läbi ostuportaali relva salve müüa?

Lugeja küsib: kas Kaup24 teeb petlikke allahindlusi?

«Veebipood Kaup24 reklaamib, et kõik parfüümid on kuni 80 protsenti soodsamad, kuid nad on selle hinna lisanud tavahinna juurde. Teistes veebipoodides on lõhna tavahind peaaegu sama mis Kaup24 soodushind,» kirjutas lugeja.