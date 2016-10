Peatset nälga põhjustavad hommikusöögid, millest heaga kõrvale hoida

Hommikusöök on päeva kõige olulisem toidukord, kuid kui sööd sel ajal valet toitu, võid rikkuda isu kogu päevaks, vahendab CountryLiving. Kui nälg hakkab näpistama tükk maad enne lõunaaega, siis on selles süüdi ilmselt toidud, mis tekitavad täiskõhutunde vaid hetkeks.

Hommikuhelbed/müsli. Nagu nimigi ütleb, peaks neid sööma hommikuti, kuid siiski ei ole see väga toitainerikas valik. Hommikuhelbed ning mõni müsligi on enamasti suhkrust ja säilitusainetest pungil, samas on kiudaineid neis vähe. Nendega võid saada hommikul kiire energialaksu, kuid õige pea läheb kõht taas tühjaks.

Madala rasvasisaldusega jogurt. Rasvasisaldus pole piimatoodete puhul asi, mida peaks kartma või vältima. Kui tegu on madala rasvasisaldusega (piima)tootega, siis on seal maitse tugevdamiseks see millegagi asendatud – enamasti kunstlike magusainetega. Selle asemel võiks eelistada valgurikast Kreeka jogurtit, millele saad ise marju lisada.

Poesmuutid. Poes müüdavad smuutid on magusamad kui mahl või ise kodus valmistatud smuutid, sest sisaldavad rohkem suhkrut. Samuti ei täida need kõhtu. Seepärast valmista värsketest viljadest smuuti pigem ise ning serveeri Kreeka jogurtiga, et saaksid hommikul tarbitud nii süsivesikuid, rasvu kui ka valke.

Mahl. Sajaprotsendiline mahl on küll parem variant kui poesmuuti, kuid see ei ole samuti toitev hommikusöök. Mahlas leidub suures osas vaid süsivesikuid ja (puuvilja)suhkruid, kõhu hoiavad rohkem täis aga valgud ja rasvad.

Saiakesed/sõõrikud. Üks magus saiake sisaldab umbkaudu samas koguses suhkrut ja süsivesikuid kui neli viilu tavalist saia. Seega sööd jällegi sisse tühje kaloreid, mis kõhtu pikalt täis ei hoia ning tervisele samuti suurt midagi ei paku. Kui oled suur saiasõber, siis eelista pigem täisterast varianti ning serveeri seda koos avokaado või pähklivõiga, mis pakatavad headest rasvadest.

Pannkoogid. Ka need sisaldavad suures osas tühje, rafineeritud süsivesikuid. Kui sööd pannkooke koos moosiga, tagad endale hommikuks kiire suhkrudoosi ning tunni-paari pärast kannatad tühja kõhtu. Pannkooke ei pea küll menüüst täielikult välja jätma, kuid eelista neid pigem väikses koguses ning söö koos naturaalse vahtrasiirupi või marjadega ja võta kõrvale Kreeka jogurt.

Müslibatoon. Tegu on pigem kiire vahepalaga, mida haarata siis, kui midagi toitvamat pole parasjagu võtta. Hommikusöögiks pole suhkrurikas müslibatoon kindlasti mitte sobilik. Sisuliselt on see peaaegu sama, mis süüa hommikuks šokolaadi.

Kiirtoit. Ka burger hommikusöögiks pole kahtlemata hea valik, kuna sisaldab küll rohkem valku kui seni nimetatu, kuid see-eest on tegu töödeldud rasvase toiduga. Burgeriga täidad küll isu soolase ja rasvase järel, kuid kõht jääb sellest hoolimata tühjaks.