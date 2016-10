22 tervislikku snäkki, mida töölaua taga süüa

Kõrge rasva- ja suhkrusisaldusega snäkid teevad meid uniseks ja vähendavad energiat, kirjutas Business Insider. Igavuse, ajapuuduse ja unisuse tõttu teevad inimesed tööpäeva jooksul toidu osas halbu otsuseid. Õnneks on olemas aga ka piisavalt kiireid ja tervislikke snäkivalikuid.

Mandlid

Need on võrreldes teiste pähklitega kõige kiudainerikkamad. Lisaks sisaldavad mandlid E-vitamiini ja kehale vajalikku rasva.

Madala rasvasisaldusega popkorn

See toit kustutab isu millegi soolase ja krõmpsuva järele ning on hea kiudainete allikas. Kui tahad tervislikuks jääda, hoia võiga töödeldud popkornist eemale.

Värsked puuviljad

Puuviljad pakatavad vitamiinidest ja mineraalidest ning need on head loodusliku suhkru allikad. Samuti tugevdavad puuviljad immuunsussüsteemi ja aitavad tööl paremini keskenduda.

Kuivad hommikuhelbed

Aju saab enamiku oma energiast glükoosist, mis on inimorganismi ainevahetuse jaoks üks olulisemaid suhkruid. Madala glükoosisisaldusega toidud, näiteks nagu täistera hommikuhelbed, annavad kehale glükoosi aeglaselt ja seetõttu on välistatud veresuhkru kõikumine. Stabiilne veresuhkur aitab ajul paremini keskenduda.

Kuivatatud puuviljad

Puuviljad on igal juhul hea variant, aga kui tahta väheke vaheldust, on hea mõte proovida kuivatatud varianti. Proovi kuivatatud banaane, õunu, aprikoose või rosinaid – need on magusad, nätsked, kõrge kaaliumi– ja kiudainesisaldusega.

Valgubatoonid

Nendega tuleb olla ka ettevaatlik, sest mõned batoonid pakatavad kaloreist. Vali see, mis annab vähem kui 200 kalorit ja mis sisaldab pähkleid ning puuvilju.

Maitsestatud riisiküpsised

Õhulised riisitooted on madala kalorisisaldusega ja neid on saada mitme erineva maitsega. Neid müüakse poodides nii magusal kui soolasel kujul, saad valida just sobiva hetketuju järgi.

Soolakringlid

Kuigi soolased, on nad madala rasvasisaldusega ja annavad just piisavalt süsivesikuid, et lõunani vastu pidada. Nende söömisel on rõhk sõnal «mõõdukus».

Avokaadod

Kui püüad alla saada oma kolesteroolitaset ja suurendada keha kaaliumi ning kiudainete taset, siis avokaado on selleks hea variant. Rohelist vilja saab süüa mitmel erineval moel, näiteks on hea sinna peale panna tomatit ja sibulat.

Külmutatud banaanid

Need on head rasvase ja süsivesikuterohke jäätise asendamisel. Keskmise suurusega banaan sisaldab glükoosikogust, mis annab ajule vastupidamist terve päeva.

Juustupulgad või kodujuust

Kui sul on töö juures külmkapp, siis on hea hoida käepärast need valguallikad, sest valk hoiab veresuhkrut stabiilsena ega tekita unisust.

Majoneesita tuunikalasalat

Tuunikala sisaldab omega-3 rasvhappeid, mis on teada-tuntud mõttetöö soodustajad. Salati tegemisel pea silmas, et kasutaksid majoneesi asemel Kreeka jogurtit või avokaadot.

Wasabi'ga kaetud pähklid

Need on ideaalsed soolase, krõbeda ja vürtsika isu leevenduseks. Ühtlasi sisaldavad wasabi-pähklid valke ja kiudaineid, mis annavad energiat ning takistavad veresuhkru langemist.

Köögiviljad ja hummus

Näiteks porganditest saad kõik toitained, mida vajad. Hummus ja kikerherned on heaks kaltsiumi, raua, valgu ning kiudainete allikaks.

Tomatimahl

Mõnikord, kui arvad, et oled näljane või suhkrupuuduses, võid sa tegelikult olla hoopis janune. Järgmine kord, kui selline tunne peale tuleb, proovi juua tomati- või juurviljamahla.

Lehtkapsa krõpsud

Kui otsid hamba alla midagi krõmpsuvat, siis lehtkapsa krõpsud on just sobivad oma madala kalorisisalduse ja kasulike toitainete poolest. Neid on lihtne ja kiire teha – määri lehed vähese oliiviõliga ning küpseta, kuni need on krõbedad.

Jogurt

Paljud jogurtid valmistatakse inimestele vajalikest bakteritest, mis on head seedimisele. Jogurt sisaldab probiootikume ning sageli ka valku, kaltsiumit, vitamiine, kaaliumit ja magneesiumit.

Sojaoad

Sojaoad on töölaua taga heaks snäkiks, sest need ei lõhna ega tee süües häält. Lisaks gluteenivabale koostisele ei sisalda sojaoad ka kolesterooli. Need on ka heaks valgu, raua ja kaltsiumi allikaks.

Keedumuna

Meeletult hea valgu allikas, ühtlasi kustutab muna ka näljatunde ning tasakaalustab veresuhkrut. Aga pea meeles, et muna eritab üsna tugevat lõhna – söö seda parem kontori kööginurgas.

Pähklivõiga õunad

Õun annab süsivesikuid ja kiudaineid ning pähklivõi tervislikke rasvu ja valke. See snäkk on maitsev ning aitab sind nii mõnegi tunni jagu edasi.

Mandlivõiga seller

Selleris endas on väga vähe kaloreid, nii et see on igati hea kaalukaotaja. Ühtlasi sisaldab see palju vitamiine ja kaltsiumit. Kui selle söömine sind väga ei veena, siis määri peale pähkli- või mandlivõid ning snäkk saab palju maitsvam.

Külmad grillitud köögiviljad

Kui sul jäi eelmisest õhtust üle grillitud köögivilju, siis võta need järgmine päev tööle kaasa. Parema maitse saavutamiseks lisage palsamiäädikat, aga mitte õli.