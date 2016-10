Vaata, mida söövad maailma kõige tervislikumate riikide elanikud

Sellele järeldusele tulid teadlased võrreldes muuhulgas sissetulekuid, haridustaset, sündimuse näitajat ning toitumisharjumusi. Independent tutvustas viie tervisliku riigi elanike toitumisharjumusi, kuna toit ja eluviis mängivad üsna olulist rolli selles, milliste terviseprobleemidega tuleb inimesel silmitsi seista.

Nimekirja esiotsas oleval Islandil on võtmesõnaks eelkõige kala. Islandlaste toidulaual leidub ülekaalukalt lõhe ja heeringat, mis on rikkalikud oomega-3-rasvhapete allikad ning aeglustavad süsivesikute imendumist organismis. See tähendab, et need hoiavad kõhu kauem täis ning isud kontrolli all. Üks traditsiooniline Islandi roog on Harðfiskur – kuivatatud kala, mida serveeritakse koos kiudainerikka täisteraleivaga. Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et valdavalt on islandlaste toidulaud mitmekülgne ning võrdväärselt rikas nii süsivesikute, rasvade kui valkude poolest.

Singapuri köök on aga tuntud vürtside poolest, mis lisaks headele maitseomadustele aitavad ka haigusi ennetada. Näiteks põletikuvastase toimega ingverit ja kurkumi kasutatakse traditsioonilise laksa-karri valmistamisel. Ingver parandab ka vereringet ning tagab selle, et vajalikud toitained jõuaks iga organini. Vürtside kasutamine võib olla ka põhjus, miks nad on maailma tervislikemate riikide edetabelis teisel kohal.

Kolmanda koha hõivas Rootsi, mis on tuntud kvaliteetsete kääritatud piimatoodete poolest. Üks kohalik delikatess on filmjölk, mis sarnaneb jogurtile, kuid sisaldab sellest rohkem kasulikke baktereid.

Kuigi alkoholitarbimine on maailmas aina kasvav probleem, siis tuleb tõdeda, et neljandale kohale tulnud väikeriik Andorra on ühtlasi veinitarbimiselt maailmas teisel kohal. Punane vein sisaldab antioksüdanti nimega resveratool, mis võib ennetada südame-veresoonkonnahaiguste teket. Punane vein vedeldab ka verd, aidates mõnel määral vältida trombide teket.

Viiendaks tervislikuks riigiks nimetati Suurbritannia, mis astub samuti tervisliku ja mitmekülgse toitumise rada. Nimelt on britid hakanud eemalduma töödeldud toidust ning eelistavad kohalikke, hooajalisi puu-ja juurvilju, talvel näiteks kaalikat, pastinaaki ja rooskapsast. Need on rikkalikud C-vitamiini allikad ning sisaldavad väärtuslikke kiudaineid.