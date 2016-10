Täisteratoodetele kohustuslikku standardit kehtestada ei saa

Toidutootjate hea tava kohaselt peab pagaritoodete puhul täisterasisaldus olema vähemalt 50 protsenti, täisterapasta puhul aga sada protsenti, et seda võiks nimetada täisteratooteks, vahendab ERR uudisteportaal.

Toiduainetööstuse liidu juht Sirje Potisepp ütles, et esmakordselt lepitakse Eesti toidusektoris kokku ühe mõiste kasutamine ja kehtestatakse sellele konkreetne standard, mida järgida. «Siiani oli reguleerimata, millist toodet võib nimetada täisteratooteks ning selleks sai olla näiteks ka leib, milles on vaid viis protsenti täisterajahu,» tõi ta näite.

Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist Katrin Lõhmus tõdes aga, et tegu on teretulnud initsiatiiviga, kuid täisteratoote märgistamise nõuet Euroopa Liidus ei ole ning kui liikmesriik soovib kehtestada täiendavaid nõudeid, saab seda teha ainult siseriiklikult.

See tähendab, et see nõue kehtiks ainult Eesti tootjatele ega hõlmaks imporditud pagaritooteid.