Õunauputus ubina hindu kauplustes alla ei löö

Rimi pressiesindaja Katrin Batsi sõnul kujuneb kodumaise õuna hind sarnaselt igale teisele tootele, mil suurema osa väljamüügihinnast moodustab sisseostuhind. «Teisisõnu, mida soodsamalt meie õuna hankijalt saame, seda paremat hinda saame kliendile pakkuda. Väheoluline pole ka asjaolu, et pakutav õun oleks kvaliteetne ning saadavus stabiilne,» selgitas ta.

Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets lisas, et lisaks sisseostuhinnale mängivad värskete toodete hinnakujunduses rolli ka ostjate huvi ja hooajalisus. «Kui meil on võimalik osta kohalikelt tootjatelt kvaliteetseid kaupu kogustes, mis vastavad ostjate vajadustele, siis kindlasti püüame oma klientidele neid tooteid ka pakkuda. Konkreetselt õunte puhul oleme müünud neid eestimaiseid õunu, mida talunikud suudavad pakkuda vajalikus koguses ja soovitud kvaliteediga.»

Bats kinnitas, et tänavu pakutakse õunu müügiks tõesti palju ning pakkumine ületab nõudluse. Kaupluses teeb see õunte müügi aga keerulisemaks, sest paljudel on sõber, naaber või kolleeg, kes oma aiast õunu söögiks pakub.

Sama tõdes Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido. «Coopi eripära on see, et meil on 19 ühistut üle Eesti ning igaühel neist on tavaks osta õunu sisse kohalikelt õunakasvatajatelt, tänu millele on ka kauplustes müüdavad kodumaised õunad üldjuhul samast piirkonnast pärit. Tänavune aasta on õunasaagi poolest rikkalik ning seetõttu on ka kohaliku õuna müük kauplustes pigem tagasihoidlik,» märkis ta.

Selveri kommunikatsioonispetsialisti Karl-Villiam Vaseriku väitel ei ole nende kauplustes kindlaid sorte välja kujunenud ning need muutuvad nädala või kahe tagant. Sarnaselt lahtistele õuntele on ka pakitud õunte sortiment muutuv.

Rimi andis lubaduse, et tarnija andmeil peaks Rimi lettidel kodumaist õuna jaguma vähemalt jõuludeni ning Selverist öeldi esialgu, et õunu jätkub vähemalt novembri lõpuni, kuid võimalusel samuti jõuludeni.

Säästumarket Rimi Maxima Coop Prisma Selver Õun Krista 0,79 eurot Õun Krista 1,19 eurot Õun Talvikanelli 1,59 eurot Õun Tellissaar 1,49 eurot Õun Krista 1,39 eurot Õun Krista 0,99 eurot Õun Auksis 1,59 eurot Paradiisiõun 3,19 eurot Õun Liivika 0,79 eurot Õun Akero Hassel 1,79 eurot Õun Samo 1,79 eurot Mahe õun Sügisdessert 2,99 eurot

*Tabelis on välja toodud kilohinnad.