Kuidas pimedaks ajaks valmis olla?

Ootamatult pimedusest teele liikuv jalakäija või rattur võib põhjustada õnnetuse – tontlikult pimedusest ilmuv tumedais riietes jalakäija on tõenäoliselt ehmatanud enamikku autojuhte. Sellistest õnnetustest hoidumiseks tuleb järgida lihtsaid tõdesid/reegleid, kirjutas Lääne Elu.

Riietus olgu võimalikult silmatorkav – see kehtib nii jalgratturi kui ka jalakäija kohta. Helkurvesti pole küll kohustuslik kanda, kuid toimib lisakindlustusena väga hästi. Ilmselt on enamik sõidukijuhte muutnud kiiresti oma sõidustiili, märgates rohelise helkurvesti liikumist hämaral maanteel.

End nähtavaks muuta aitab juba tuttav nõue kanda helkurit ja jalgratturid peavad kasutama kontrollitud ning nõuetekohaseid tulesid.

Võtke aeg maha – see kehtib kõigi liiklejate kohta. Sõidukijuhid olgu ettevaatlikud hämarail teedel ja enne ülekäigurada. Jalakäijad ja jalgratturid, veenduge enne tee (ja ka ülekäiguraja) ületamist, et teid on märgatud ja teeületus ohutu. Meeles tuleb pidada, et jalgratturile ei anna sõites ülekäiguraja ületamine mootorsõidukijuhi suhtes eesõigust.

Kasutage liiklemiseks tehniliselt korras vahendeid. Kontrollige, et jalgrattal töötaksid pidurid ning oleksid täidetud eelmainitud nõuded valgustuse ja helkurite kohta. Autojuhid, veenduge enne sõidu alustamist, et teie sõiduki valgustus on töökorras ja kulunud rehvid vahetatud nõuetekohaste vastu. Kõik sõidukijuhid teavad, et ilmastikuolude muutudes tuleks kaaluda rehvivahetust.

Autojuhtide tähelepanu juhiks ka sellele, et uduse ilmaga võiksid autol põleda pool-, mitte päevatuled, sest päevatulede puhul on sõiduki tagaosa valgustamata ja nii võib sõiduk taganttulijale märkamatuks jääda.

Olge tähelepanelikud! Kõik kõrvalised tegevused liikluses hajutavad tähelepanu. On räägitud, et juhtimise ajal telefoni käsitseda on ohtlik, kuid on tõestatud, et tegevusi, mis roolis olles tähelepanu hajutavad, on palju rohkem: suitsetamine, söömine, rahutu lapsega tegelemine, lemmiklooma rahustamine jmt.

Tähelepanu hajutavate tegevustega on sageli hõivatud ka jalgratturid ja jalakäijad. Kahjuks pole liikluses enam erand jalgrattur või jalakäija, kes liikudes nutitelefonis pokemone otsib või kõrvaklappidest muusikat kuulates reaalsest ümbrusest eemalduda püüab.

Me keegi ei taha, et me ise või mõni lähedane satuks liiklusõnnetuste kurba statistikasse. Eelnimetatud soovituste järgimine vähendab seda tõenäosust tunduvalt.

Soovitused koostas Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Laurmann.