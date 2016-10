«Suhkrusõda» muudab pakendeid

Võrreldes 2014–2015 aastaga on n-ö tervislike vahepalade tootmine kasvanud maailmas seitse protsenti, samas kui tavaliste oma viis protsenti, teatas Euromonitor.

Tervislike suupistete buum sai analüütiku Jack Skelly sõnul alguse Lääne-Euroopast ja Põhja-Ameerikast ning on nüüd muutmas toiduainetetööstust. «Suhkrusõda» on kasvatanud tarbijate teadmisi toidu koostisosade kohta ning inimesed on oma tarbimist hakanud rohkem jälgima.

Euromonitori uuringu kohaselt otsib 47 protsenti tarbijatest tooteid, kus on suhkrut kas vähem või puudub see üldse.

«Suhkru demoniseerimine on muutnud suupistete koostist,» rääkis analüütik John George. Kui 2015. aastal kasutati tavapäraste suupistete tegemiseks 15,5 miljonit tonni magusaineid, siis n-ö uut tüüpi vahepalad sisaldasid seda märksa vähem – kõigest kolm miljonit tonni.

Tervislikud trendid ei mõjuta mitte ainult toodete koostist, vaid ka pakendi suurust. Analüütiku Karine Dussimoni sõnul on näha, kuidas tavaliste suupistete pakkide suurused muutuvad.

Suuremate pakkide puhul antakse mõista, et need on jagamiseks. Väiksemad on muutunud n-ö ampsupakkideks. Uued pakendid aitavad kontrollida paremini portsjonite suurust ning vähendavad inimeste süütunnet, kui nad on impulssostuna maiustusi soetanud.