Põhjus, miks vintage-kaubad inimestele meeldivad

Hiljutise uuringuga tõestati, et vintage-kaupade ostmine tekitab meis rahustava tunde, isegi kui tulevik tundub ebakindel, vahendab NBC.

Kuna vintage-esemed on pärit teisest ajastust, panevad need meid mõtlema minevikule. Neid oma koju tuues lülitame need uuesti olevikku ning hakkame aktiivselt kasutama. Sageli sobivad need esemed kasutamiseks ka pikemas perspektiivis.

Teadlaste arvates näitab nostalgiakaupade kasutamine meie teadlikkust oma kohast universumis ning suunab meid mõtlema korraga nii minevikust, olevikust kui tulevikust. Kuigi seda mõttekäiku ei esine tõenäoliselt väga tihti, tuleb siiski tõdeda, et kiirmoekaup ja muud moodsad esemed ei suuda mõtteid selles suunas liikuma panna.

Lisaks sellele olevat nostalgiatoodetel leevendav mõju ka meie emotsioonidele ja tulevikumõtetele. Sellega väheneb näiteks hirm surma või suhetes läbikukkumise ees. Teadlaste arvates pole juhuslik kokkusattumus, et vintage-tooted tulid moodi üheaegselt majanduslangusega just seepärast, et neil on ärevust vähendav toime.