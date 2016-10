Tallink viis broneermiskeskkonnas sisse veel ühe suure muudatuse

Ettevõte võttis juba mõned aastad tagasi aktiivselt sihikule Aasia turud ning hiinlased on 2016. aastaks Tallinki reisijate hulgas jõudnud kuue suurema rahvusgrupi hulka.

«Aasia on olnud kahtlemata üks atraktiivsemaid regioone ning huvi on osutunud mõlemapoolseks. Põhjamaad oma eripärase kultuuri, puhta looduse, tippdisaini ning rahvuskultuuriga on nii hiinlastele, korealastele kui ka jaapanlastele vägagi huvipakkuvaks osutunud. Hiinakeelne broneerimissüsteem annab nüüd suurele osale Aasiast tulevatele reisijatele võimaluse ise oma laevapiletid valida,» märkis AS-i Tallink Grupp müügi- ja turundusdirektor Margus Hunt.

Hiinast pärit reisijad on käesolevaks aastaks jõudnud Tallinki kuue suurema rahvusgrupi hulka, olles veel 2011. aastal 11. positsioonil. Aastatel 2012-2016 on hiinlaste osakaal Tallinki reisijate hulgas kasvanud kokku ligi 162 protsenti. Selleks, et Hiina päritolu suurt hulka reisijaid nende jaoks võõras keelekeskkonnas paremini teenindada, on ettevõte võtnud mitmetele laevadele tööle ka mandarinikeelseid töötajaid, seda eriti kõrghoojal.

Tallinki reisijate seas kümne suurema rahvuse hulka kuuluvad koduturgude Soome, Rootsi ja Baltimaade kodanike kõrval ka näiteks Lõuna-Korea kodanikud ning jaapanlased.