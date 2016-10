Korstnapühkijad töötavad täistuuridel

Kuigi on soovituslik lasta küttekolded üle vaadata juba kevadel, siis kui kütteperiood lõpeb, ollakse visad neid õpetussõnu kuulda võtma ja jäetakse see töö siiski sügiseks, kirjutas Võrumaa Teataja. OÜ Mamma Maja korstnapühkija Taavi Mölder paneb samuti südamele, et küttekolded võiks üle vaadata ning puhastada juba kütteperioodi lõppedes, et saaks sügisele muretult vastu minna.

Kevadisel toimetamisel on mitu eelist. Möldri sõnul jõuab siis vajaduse korral avastatud vead parandada ning uueks kütteperioodiks piisavalt valmistuda. Samuti on ootejärjekorrad kevaditi palju lühemad. Hindades aga Möldri sõnul vahet ei ole.

