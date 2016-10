Vaata, kust saad soodsaima interneti ja telekanalite pakkumise

Starmani toodete ja teenuste osakonna juhi Silver Soomre sõnul eelistavad väikseid pakette üldjuhul hinnatundlikumad kliendid ning kogu baasist moodustab see umbes viiendiku. Starmani klientide kõige levinum eelistus on L+L pakett, mis sisaldab 78 telekanalit ja internetti kiirusega 150 Mbit/s.

«Siin saab paralleeli tõmmata automaailmaga, kus igal margil on väiksed mudelid ja luksuslikud tipud, kuid kõige enam sõidab ringi just neid vahepealseid mudeleid,» tõi ta näite.

Starmani soodsaimast põhipaketist tegelikult veel soodsam ja suurema mahuga on ajutine Väike kombo pakett, mis sisaldab 45 telekanalit, internetti kiirusega 25 Mbit/s, TV Everywhere'i ja võrgusiseseid kõnesid. «Kombode pakkumine kehtib kindlasti kuni aasta lõpuni ning sealt edasi vaatame juba vastavalt turu nõudlusele ja vajadusele,» lisas Soomre.

Viasat pakub soodsaimat võimalust telekavaatamiseks ning internetis surfamiseks 24,99 euroga, kuhu lisandub digiboksi maksumus või rent.

«Viasat Hõbe on mõeldud televaatajale, kelle huvi telerivaatamise vastu on tagasihoidlikum kui näiteks Viasati teemant- või kuldpaketi omanikel. Teleteenuse paketiga Viasat Hõbe toome televaatajani kõik peamised eestikeelsed telekanalid, lastekanalid, tõsielukanalid, muusika ja meelelahutuskanalid, millest iga pereliige peaks leidma endale sobivaima,» rääkis Viasati avalike suhete juht Karin Laurima.

Ta kinnitas, et huvi tagasihoidlikuma paketi vastu on kindlasti olemas, sest inimesed on erinevad ning erinevad on ka telerivaatamisharjumused, millega püütakse arvestada.

Telia koduinterneti ja TV-paketi soodsaim lahendus maksab kliendile 21 eurot kuus – viis eurot kõige soodsama TV-paketi eest ning 16-eurose kuutasuga saab tellida internetiühenduse kiirusega 5/1, 10/2 või 10/10 Mbit/s.

«Koduinterneti kiiruse valikud sõltuvad tehnilistest võimalustest ehk sellest, milline on konkreetses piirkonnas ühendus (vaskühendus, VDSL tehnoloogia või optika),» täpsustas Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf.

Soodne ei tähenda aga alati, et pakkumised on samaväärsed. Näiteks STV pakub peaaegu poole rohkem telekanaleid kui Starman, küll aga on Starmani internet poole kiirem, kuigi hind jääb neil üsna samasse vahemikku.

Lisaks ei nõua Starman ja Telia kaasaantavate seadmete eest renditasu, STV ja Viasati miinimumpaketi hinnale lisandub aga tasu ka seadmete kasutamise eest.

Teenusepakkuja Telekanalid Internet Mida veel sisaldab Hind Lisatasu eest saab: Starman 28 10/2 Mbit/s 48 h videolaenutus 17,98 eurot Ajamasin, salvestamisteenus, seriaali- ja filmivalik Telia 26 5/1, 10/2 või 10/10 Mbit/s Filmiriiul, kordusTV, FOXplay alates 21 eurot Salvestamine, Lastenurk, lisakanalite pakett, videolaenutus Viasat 41 Kuni 50/10 Mbit/s - 24,99 eurot (lisandub digiboksi maksumus või rent) Viaplay, salvestamisteenus, lisavaatajakoht, lisakanalid jm. STV 57 5/5 Mbit/s - 16 eurot (lisandub seadmete tasu) Lisakanalid ja lisavaatajakohad

*mobiilse interneti teenus koostöös Elisa ja Tele2-ga; võimalik jagada wifit kogu maja peale.