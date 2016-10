Lätis viina järel käijaid ootab ees halb üllatus

Nii Liviko kui ka Saku õlletehas eitavad, et Ikla piiripunkti lähedal tegutsev alkoholikauplus on nende lobiprojekt, sundimaks valitsust alkoholiaktsiisi alandama. Töö- ja terviseminister kinnitab, et temalt aktsiisi langetamisele toetust oodata kindlasti ei maksa.

Lätis käiakse alkoholi toomas kogu suguvõsale

«Oleme siin esimest korda, tulime lihtsalt huvi pärast vaatama,» ütleb Pärnust Lätti-sõidu ette võtnud Maie Krimm. Tema ja abikaasa Jaani kärus on kolm kohvrit õlut, mitu pudelit viina ning üht-teist kangemat napsi veel. Naise sõnul ei osta nad seda kõike sugugi endale, et samal õhtul grillides õlut libistada. «Me pole ju joodikud!» hüüatab Krimm, lisades, et osa kraamist on plaanis viia sugulastele.