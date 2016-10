Parklas valitseb klassikaline hullude päevade kaos – keegi tuleb, keegi läheb, autod on pargitud ka sinna, kus nende koht pole. Toiduosakonna kõik kassad on avatud ja järjekorrad meenutavad õhtuid Prisma järjekorras.

Kolmanda korruse naisteosakonnas on raske liikuda. Poolteist tundi pärast avamist on Armani teksapükstest jäänud stangele rippuma vaid kaks paari. Natali (32) sõnul oli hommikupoole olukord veelgi hullem. «Praegu on normaalsem. Hommikul oli naisteosakonnas hullumaja, inimesed tahtsid üksteisest läbi kõndida.» Natali oli suurmüügile tulnud ettevalmistatult – kataloogist oli välja valitud veluurist dressid ja müts. «Muidu mulle väga ei meeldi selline suur rahvamass, aga kui ma mingit toodet väga tahan, siis tuleb tulla.» Olenemata suurest rahvamassist plaanib naine suurmüügile tagasi tulla. «Aga siis koos mehega, ta leidis ka endale midagi,» põhjendab ta.

Teisel korrusel asuv Estraveli pop-up-büroo ees haigutab tühjus, viiendale korrusele jõudes on aga reisihuvilisi rohkem. Üks klienditeenindaja nõustab noorpaari paketireiside kohta, teine klienditeenindaja tutvustab vanemale naisterahvale Kariibi mere kruiise.

Estarveli klienditeenindaja Reelika ütleb, et esimene reis, mis müüdi, oli Kiievisse. Seda, kas kõige populaarsem sihtkoht ka juba välja kujunenud on, ei oska naine öelda. «Oleme alles mõni tund lahti olnud,» põhjendab ta ning lisab, et inimesed on istunud juba järjekordades, et reisile saada. «Kuna meil müüvad lisaks sellele büroole siin ja ka teised Estraveli bürood, siis on seda kokkuvõtet (milline reis kõige populaarsem on – toim) raske teha. Minu arust müüme meie siin kõige rohkem lennupileteid, büroodes jällegi hästi palju puhkusereise,» leiab neiu. Kiievi lennupiletite populaarsus võib klienditeenindaja sõnul olla tingitud vene turistidest. «Nad armastavad Stockmanni ja hullusid päevasid, siis tõesti nad käivad ka hästi palju siin ostmas,» sõnab ta.