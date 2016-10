Üllatus: eestlased kasutavad telesaadete vaatamiseks kõige rohkem just seda keskkonda

5-65aastaste eestlaste seas läbi viidud uuringu andmetel kasutab YouTube’i vähemalt kord nädalas telesaadete vaatamiseks 63 protsenti ja igapäevaselt 28 protsenti elanikkonnast.

«Kõige populaarsem on YouTube’i mõistagi noorima generatsiooni ehk 15-35aastaste seas. Piirkonniti aga leiab enim YouTube’i fänne Harjumaal ning Virumaal elavate inimeste seast, mis on selge märk sellest, et mitte-eestlaste jaoks on YouTube keskkond üks olulisemaid telesisu jälgimise keskkondi,» kommenteeris uuringu tulemusi Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema.

YouTube’ile järgnevad populaarsuselt kohalike telekanalite ehk ERR-i, TV3 ja Kanal2 endi hallatavad saadete järelvaatamist võimaldavad veebikeskkonnad, mida jälgib internetist vastavalt 30, 24 ja 17 protsenti Eesti elanikest.

Kõige populaarsem on rahvusringhäälingu saadete järele vaatamine – seda võimalust kasutab ERR-i portaalis vähemalt kord nädalas pea iga viies eestlane. ERR-i produktsiooni fänne on enim kõrgema sissetulekuga inimeste ja eestlaste, vähem aga muulaste seas.

«Suur veebikülastatavus väljendab selget tunnustust rahvusringhäälingule, mis on viimasel ajal oma saadete järelvaatamise võimaluse pakkumise ja nähtavuse internetis selgelt fookusesse võtnud ning oma veebipesasse suuri investeeringuid teinud. Tänapäeva inimesed ei taha oma päevaplaani sättida telekava järgi, vaid soovivad telesisu aina enam vaadata endale sobival ajal ja kohas,» rääkis Seema.

Eratelekanalitest jõuavad vähemalt kord nädalas TV3 Play lehele saateid vaatama 9 protsenti ning Kanal2 Veebi-TV-sse 7 protsenti Eesti inimestest.

«Kõige põnevam on aga jälgida, kuidas aegamisi, aga järjekindlalt kasvab traditsiooniliste telekanalite veebiportaalide kõrval internetitelevisiooni vaadatavus. Suurimate internetitelevisiooni pakkujate Viaplay, Netflix ja Fox Play kasutajate hulk jääb Eestis vahemikku 3-7 protsenti, mis näitab selgelt, et internetitelevisioon on pead tõstmas,» tõi Seema välja ning lisas, et näiteks Viaplay vaadatavus on Eestis 17 protsenti suurem kui Lätis-Leedus.

Täna on Eesti vaatajale Seema sõnul siiski veel omane kanalite jälgimise paljusus – neli inimest kümnest jälgib nädalas televiisori kõrvalt saateid ka ühest internetikanalist ning pea veerand inimesi kasutab selleks paralleelselt suisa kahte erinevat netikeskkonda.

«Selleni, et inimesed oleks laialdaselt valmis traditsioonilisest teleteenusest loobuma ning minema täielikult üle saadete vaatamisele netist, läheb ilmselt aega veel umbes viis aastat, mille jooksul peavad teenusepakkujad oma teenuse kasutusmugavuse kallal töötama ning tarbijaile jääb aega muutuva meediatarbimismaastikuga kohaneda. Kuni 25aastased noored aga on üleminekuks valmis juba aasta-paari jooksul,» prognoosis Seema.