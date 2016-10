Kui on midagi, mida eestlased armastavad sama palavalt nagu mälumänge, siis on see loto. Iga eestlane on vähemalt korra elus lotopileti ostnud, olgu see siis kiirloto või arvloterii.

Lotopileteid ostes ei tasuks siiski unustada põhitõde – mida suurem on võidusumma, seda väikesem on selle võidu tõenäosus. «Nii näiteks on Eurojackpoti peavõidu (10- 90 miljonit eurot) võitmise tõenäosus 1: 95 miljonile, Bingo Loto peavõidu võitmine (ca 350-450 tuhat eurot) aga oluliselt tõenäolisem - 1:1,7 miljonile,» kommenteeris Eesti Loto turundus-ja müügidirektor Annely Luikmel. Naine lisas, et Keno Loto peavõiduga (300 000 eurot) on võidu saamise tõenäosus veelgi suurem, lausa 1:800 000 mängijale.

Kuid olenemata väikestest võiduvõimalustest võidab siiski iga nädal keegi midagi. «Kokku võidetakse nelja arvloteriiga nädalas võite kokku ca 45 000 korral. Aastas on arvloteriide võite kokku ligi 2,5 miljonit, võitudena maksame välja ligi 20 miljoni eurot. Sellele lisandub veel ca 5 miljonit eurot kiirloteriidega saadud võite,» sõnas Luikmel.

10-14 korral aastat tuleb ka ette, mil võidusumma ületab 100 000 eurot. «Neist pooled on võidetud Bingo Lotoga, samas on nii Viking Lotto kui Eurojackpoti toonud sel aastal Eestisse juba pikisilmi oodatud miljonivõidud,» tõi Luikmel välja.

Kellele on võit olulisem kui võidusumma, tasub õnne proovida kiirloteriidel. «Suurima võiduvõimalusega toode Eestis hetkel on aga kinkimiseks mõeldud kiirloterii Kingiloos, kus võidab iga teine pilet. Ja suisa 40-l õnnelikul kingisaajal on võimalus võita selle tootega peavõit 1000 eurot,» sõnas naine.

Järgmise suurema lotovõidu võimalus on 90 miljoni euro suurune Eurojackpot (või 20 miljoni suurune 5+1 võidutaseme võit).