Tarbijakaitseamet lisas viis ettevõtet musta nimekirja

Tarbijakaitseamet kandis äsja tarbijavaidluste komisjoni otsuseid mittetäitnud ettevõtete nimekirja järgmised firmad:

Puhastus Keskus OÜ

Raidkivi OÜ, Lõunahaldus OÜ

Beachland Holding OÜ

Patricia OÜ

Katuse Ekspert OÜ

Nimetatud ettevõtted pole klientidele puuduliku kauba või teenuse eest raha tagastanud ega muid kulutisi hüvitanud, kuigi tarbijavaidluste komisjon on antud vaidluses teinud otsuse tarbija kasuks.

Kui teiste ettevõtete võlg tarbija ees varieerub paarikümnest eurost paarisajani, siis Katuse Ekspert OÜ pole kliendile seni hüvitanud kulutusi summas 930 eurot ning Patricia OÜ summas 1272 eurot ja 48 senti.

Tarbijakaitseameti must nimekiri on signaal tarbijatele, et teenust või kaupa ostes tasub kaaluda, kas selline partner on piisavalt usaldusväärne.