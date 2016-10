Praktikandid julgustavad: küsimuste esitamist ei maksa häbeneda

Saku Õlletehases toidutööstust ja tootearendust praktiseerinud Sten Sild ja Stora Enso AS metsanduspraktikant Juhan Püü soovitavad noortel valida praktikakoht vastavalt reaalsele huvile.

«Praktika sooritamisel tuleb huvi üles näidata, olla töökas, kohusetundlik ja sotsiaalne ning alati küsida, kui miski jääb arusaamatuks. Lisaks soovitan enne praktikat ennast praktikaettevõtte tegevusalaga kurssi viia,» rääkis Sild.

Nurme Production OÜ inseneripraktikant Egle Kadastik soovitab aga enda jaoks mõtestada ka tüütuna tunduvad praktikaülesanded. «Mina püüdsin praktikal kõike tehes endast maksimumi anda ja seda ka selliste ülesannete puhul, mis polnud kõige meelepärasemad. Kõige ebameeldivamad tegevused on need, milles me pole kõige tugevamad, kuid nendega tegeledes saab ka nõrgemaid külgi arendada,» arvas ta.

Ka Rimis müügitööd praktiseerinud Kaidi Parv rõhutab entusiasmi ja initsiatiivi, aga ka töörõõmu tähtsust. «Praktika on edukas, kui see valmistab rõõmu ning noor peab meeles, et kõik õpitu ja kogetu on parema tuleviku nimel. Ka aktiivne suhtlus kaastöötajatega on väga oluline,» sõnas ta.

RMK metsamajanduspraktikant Marili Laas toonitab eeltöö olulisust. «Enne praktikale minekut tasub selgeks mõelda, kuhu minna ja miks just sinna. Samuti tasuks mõtestada praktika eesmärk ja ootused. Soovitan teha praktikaorganisatsiooniga eeltutvust, et esitada juba praktikal olles asjakohaseid küsimusi ja jätta endast juhendajale hea mulje,» soovitas ta.

OÜ Promodernis rätsepatöö praktikant Zinaida Popova innustab olema julge ning alati küsida, kui miski jääb arusaamatuks. «Ainult niimoodi saab teha oma töö õigesti ja ühtlasi aitab see arengut kiirendada.»

«Praktik Cum Laude» konkursi võitjad selguvad 17. oktoobrini kestva Facebooki hääletuse ja seejärel koguneva hindamiskomisjoni otsuse tulemusena. Parima praktikandi tunnustuse saanud õppurid saavad auhinnaks Estonian Businessi Schooli karjäärinõustamise ja võimaluse läbida üks kursus omal valikul (kuni 6 EAP).