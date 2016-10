Lugeja küsib: miks on Elisa kliendiinfo kõnejärjekorrad nii pikad?

Vastab Elisa suhtekorraldusjuht Marika Raiski:

Ajutiselt olid tõesti Elisa kõneootejärjekorrad pikemad ning vabandame kliendi ees, et ta pidi ootama. Põhjus oli inimlik, osad kõnekeskuse töötajad olid meil haiged. Tänaseks on olukord normaliseerunud ja kõne ootejärjekorrad on mõneminutilised.