Õunauputus ubina hindu kauplustes alla ei löö

Kuigi õunasaak on tänavu rikkalik, siis saab suurem osa inimestest maitsvaid vilju sõbralt või tuttavalt, mistõttu jääb kodumaise õuna müük poodides pigem napiks ja kallihinnaliseks.

Sibulat läheb tarvis paljudes toitudes, selle hakkimine ei ole ole tavaliselt just kõige meeldivam. Küll on püütud pead kangest aurust eemal hoida või lõigata sibulat ujumisprillidega - tegelikult on olemas veelgi parem variant.

Oled juba proovinud mitut trikki ja nippi, aga silmad jooksevad sibulat lõigates ikka vett? Siin on üks kiire ja geniaalne nipp, kuidas lõigata sibulat nii, et sul ei ole isegi aega pisaraid valada.

Käsi püsti, kes on loobunud kartulitoidu valmistamisest seetõttu, et kartulite koorimine võtab liiga palju aega? Siis on see nipp just sulle.

Õunajooke valmistavate väiketootjate sõnul on õuntes palju kasutamata potentsiaali ja lihtsama siidri, limonaadi või veinivalmistamisega toime tulla ei ole sugugi nii keeruline, kui esmapilgul võib paista.

«Õunu tuleb kohelda sama õrnalt nagu kanamune,» kõlab üks tarkusi, mida Järvamaa Rebase talu õunakasvatajad Piia ja Meelis Tiigemäe vilju noppides järgivad. Kui neil praegu jagubki aega õunakoogi küpsetamiseks, siis on see midagi imelihtsat ja kiiret.

Septembris on aeg õunu koristada. Sõltuvalt sordist on õunte valmimis- ja koristamisaeg erinev. Viljade küpsuse hindamiseks tasub võtta mõni õun, lõigata see keskelt pooleks ja hinnata seemneid: heledad seemned näitavad, et õun tahab veel küpseda, õrnalt pruunikad seemned viitavad, et õun on koristuseks küps.

Käes on õunahooaeg ning paljude koduaedu on tabanud lausa õunauputus. Õuntest saab teha mahla, moosi ja õunakooki, kuid sellest hoolimata jääb inimestel tihtilugu suur osa õunu ikka üle.