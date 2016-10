Seitse märkimisväärset viga, mida teed lõikelaua kasutamisel

CountryLiving reastas mõned levinud vead, mida tõenäoliselt teed lõikelauda kasutades.

Kasutad liha ja juurviljade jaoks sama lõikelauda. Seda tehes paned nii enda kui ka pere suurde riski ristsaastumise osas. See võib viia toidumürgistuseni, mistõttu tasub üht lõikelauda hoida ainult liha jaoks ning teist muude toiduainete jaoks. Võta nende eraldamiseks appi näiteks värvisüsteem või kui kasutad puidust lõikelaudu, erista need värvilise teibiga.

Tükeldad toitu libedal või liikuval lõikelaual. Säästa aega ja oma sõrmi, tehes kindlaks, et lõikelaud püsiks ühe koha peal paigal ega libiseks kuhugi. Osta lõikelaud, millel on libisemisvastased haaratsid või pane toidu tükeldamise ajaks lõikelaua alla niiske paber. Seejuures pole abi köögirätikust, sest mistahes ebaühtlane materjal paneb lõikelaua kõikuma.

Kasutad vales suuruses lõikelauda. On oluline, et jätad lõikelauale köögis piisavalt ruumi ning et ka suuremate toiduportsjonite lõikumiseks on laua suurus sobiv. Tee kindlaks, kas lõikelaud on piisavalt suur, asetades nuga diagonaalis üle lõikelaua. Kui nuga ulatub üle laua, vaheta lõikelaud pigem suurema vastu välja. Selle suurus peaks olema vähemalt paar sentimeetrit üle noa pikkuse.

Pesed lõikelauda nõudepesumasinas. Olenemata, kas see on puust või plastikust, lõikelaud nõudepesumasinasse ei kuulu. Kokkupuude pikaajalise kuumuse ja veesurvega võib lõikelaua sisse tekitada mikropragusid. Selle asemel pese lõikelauda kuuma vee ja nõudepesuvahendiga. Kui soovid olla veelgi turvalisem, loputa lõikelauda enne pesemist vees, kuhu on lisatud äädikat.

Jätad puidust lõikelaua unarusse. Lõikelaua pidev käsitsipesu võib tagada selle, et puidust tarvik hakkab lihtsalt kuivama. Seepärast tasub seda aegajalt õlitada vedela parafiini või mesilasvahaga, mis aitavad vältida vee imendumist.

Kasutad klaasist, marmorist või bambusest lõikelauda. Kaks esimest on kahtlemata pigem dekoratiivsed ning aktiivsele söögitegijale need kasuks ei tule. Need materjalid pigem nüristavad nuge ning on väga libedad. Bambusest lõikelaud on tugevam kui tavaline puit ning teeb samuti seetõttu noa ruttu nüriks. Kui siiski eelistad bambust, investeeri kvaliteetsetesse nugadesse ja noateritajasse.

Lased lõikelaudadel kööki kuhjuda. Kui lõikelauda on tekkinud praod ning seda on halb puhastada, ei kehti enam reegel, et tasuks kasutada erinevaid lõikelaudu. Viska vanad minema, sest neisse on kerge bakteritel koguneda.