Lugeja küsib: miks pood peab peenisepumpa mänguasjaks?

Vastab Hansaposti turundusjuht Timm Rannu.

Hansapost on Eesti suurima valiku ja käibega veebikaubamaja, mis müüb tõepoolest pea kõike alates murutraktorist ja külmikust kuni parfüümide ja raamatuteni.

Meie valikus on ka tuhandeid mänguasju erinevas vanuses lastele, mis kõik on leitavad laste alamenüüst, kus tooted on jagatud omakorda kategooriatesse, näiteks lauamängud, pusled, interaktiivsed mänguasjad.

Otsingusse trükitakse väga harva sõna mänguasjad, sest see annab ligi 4500 vastet suvalises järjekorras toodetest. Üldjuhul kasutatakse kas kategooriapõhist otsingut või kirjutatakse otsingureale konkreetne soov, näiteks Lego või Barbie.

Hansaposti valik mänguasju. / Lugeja foto

Seetõttu ilmselt polegi keegi varem meile sarnast muret kurtnud, sest laste kategooriast mänguasju otsides ühtegi täiskasvanute lelu ei leia. Viimased on paigutatud eraldi intiimtoodete kategooriasse. Müüme neid lihtsal põhjusel - kliendid soovivad osta. Tegu on populaarse tootegrupiga.

Nüüd, kus me teame, et eraldi intiimtoodete kategooriasse peidetud tooted võivad sattuda otsinguga ka laste silme ette, vaatame toodete märgistuse kriitilise pilguga üle. Vabandame ning täname murelikku vanaema, et ta probleemile tähelepanu juhtis!