MTA tuletab 12 000 inimesele meelde maksuvõlgnevusi

Lugeja küsib: miks peab riik ausat maksumaksjat võlglaseks?

«Tuludeklaratsioonile (mille esitasin 16.02) sai pandud linnuke, et tagastatav summa peetaks kinni minu kohustuste jaoks. Ühtlasi oletasin, et kui ma nüüd maksan oma maamaksu ainult selles osas, mis mul veel puudu jääb, siis on kõik korras, aga nii see vist päris ei ole. Olen nüüd maksuvõlglane ja samuti on tiksunud 50 senti intressi. Huvitav kas mul on ka nüüd võimalik nõuda EMTA-lt oma raha hoidmise eest intressi, sest siis oleksime ju enam-vähem nullis?» soovis lugeja teada.