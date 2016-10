Tähelepanu: mitmed eesti veebipoed varastavad su krediitkaardi andmeid

Tuhandete veebipoodide hulgas on ka mitu Eestis tegutsevat lehekülge nagu jysk.ee, zippopood.ee, drgiorgini.ee, helmehaldjas.ee, sangar.ee ja smarta.ee, täielik nimekiri võib olla veel pikemgi, kirjutas BBC.

Hollandist pärit infotehnoloogia arendaja Willem De Groot on seni leidnud 5925 nakatanud veebisaiti. «Teada on ainult see, et osad varastatud andmed liiguvad Venemaal asuvatesse serveritesse,» ütles ta.

Kättesaadud andmed müüakse hiljem mustal turul maha, ühe inimese andmete eest makstakse umbes 30 dollarit. De Grooti sõnul on veebikülgede koodi sisse kirjutatud viiruslikust koodist üheksa erinevat versiooni. See paneb arvama, et vargustega võivad olla seotud erinevad kriminaalsed grupeeringud.

De Groot alustas põhjalikumalt veebilehekülgede uurimist pärast seda, kui tema enda krediitkaardi andmed varastati. Ta soovitab pahavaraga kokkupuutuvatel firmadel veenduda, et makseid teostatakse ainult läbi usaldusväärsete keskkondade.