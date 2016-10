Tasub teada: kuidas koostada atraktiivne töökuulutus

«Uue töötaja värbamisega läks jälle jube kiireks ja otsustasime kasutada juba viis aastat kasutuses olnud töökuulutuse põhja» – tuleb tuttav ette? Sellise «ajasäästliku» lähenemisega ei pruugi leida sobivaid töötajaid ning see mõjub kahjulikult nii ettevõtte mainele kui ka rahakotile, kirjutab värbamisfirma Brandem turundusjuht Pille Riin Pettai.

Miks teha teisiti?

Töökuulutusse tuleb suhtuda kui reklaami, mis ühtaegu tekitab huvi sihtrühmas (ehk müüb pakutavat ametikohta tööotsijale) ning toetab samal ajal tööandja mainet, aidates tal eristuda konkurentidest.

Läbi on ajad, kui silmapaistvad ja nii-öelda teistsugused töökuulutused olid reklaami- ja disainiagentuuride pärusmaa. Sobivate töötajate nimel käib võitlus kõikides valdkondades, seega miks välistada eristuv lähenemine teistes sektorites?

Mida teha teisiti?

Alusta tuumast ehk põhjustest, miks peaks keegi tahtma Sinu ettevõttes töötada. Kõige tugevamate ja ühtlasi müüvamate argumentideni jõuad vesteldes oma töötajatega. Nii saad teada, miks inimesed ettevõttes töötavad. On selleks spordikompensatsioon, paindlik tööaeg, õppestipendium või head karjäärivõimalused? Mistahes hüved inimesi ka ei motiveeri, võid olla kindel, et need on olulised ka tulevastele töötajatele. Eristuvaid tugevusi kasuta kindlasti ka töökuulutustel, karjäärilehel, sotsiaalmeedias jne.

Tunne oma sihtgruppi. Kes on Sinu potentsiaalne töötaja? Kas ta on loomehing või hindab hoopis minimalismi ja punktuaalsust ning kannab kõik alates poenimekirjadest kuni aastaaruanneteni Excelisse? Üks ei välista teist, aga lähtuvalt sellest, keda enda juurde tööle ootad, peab olema läbi mõeldud nii töökuulutuse disain kui sisu.

Tule kastist välja. Unusta traditsiooniline töökuulutuste ülesehitus nagu «töö kirjeldus», «nõudmised kandidaadile» ja «ettevõte pakub». Pane ennast korraks tööotsija kingadesse – kui peaksid päevast-päeva ühesuguse vormiga töökuulutusi läbi vaatama, siis kui motiveeritud oleksid lõpuks kuhugi kandideerima? Tuleks panustada natuke rohkem aega ja energiat sisuloomesse ja kujundusse, mis kandidaati köidab ning «kandideeri siin» klikini viib.

Ole avatud uutele lahendustele. Tüüpiliselt on töökuulutused jpg või PDF-formaadis. Eristuvuse huvides ja näiteks Y- ja Z-generatsioonide tähelepanu püüdmiseks võid proovida ka gif- ja videoformaati.

Vähem on parem. Töökuulutuse peamine eesmärk on tekitada tööotsijas huvi, seetõttu ei tasu seda liigse infoga koormata. Kuna 90 protsenti kandidaatidest otsib pärast töökuulutuse nägemist tööandja kohta lisainfot, on mõistlik suunata kandidaadid selle saamiseks ettevõtte karjäärilehele («tule tööle» rubriik kodulehel). Nii saavutad kohe konkurentsieelise – kui kandidaatidel on võrreldes teiste tööandjatega rohkem teadmisi ettevõtte meeskonnast, töökeskkonnast ja muudest töötaja väärtuspakkumistest, siis on suurem tõenäosus, et meelitad neid kandideerima just enda ettevõttesse.

Ära diskrimineeri. Kuigi paljud ametikohad seavad kandidaatidele eelduseks nende vanuse või isegi soo, võib nende välja toomine mõjuda diskrimineerivalt või minna isegi seadusega vastuollu. Kui kahtled, kas ja millises sõnastuses midagi töökuulutusele kirja panna, siis küsi igaks juhuks nõu võrdõiguslikkuse volinikult.

Edasised juhised. Tööotsija luges töökuulutuse läbi… ja edasi? Kindlasti lisa kuulutusele juhised kandideerimiseks ning pane kirja kontaktandmed, kuhu pöörduda lisaküsimustega.