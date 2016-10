Vanakooli nipid, kuidas toitumiselt raha kokku hoida

Kui tundub, et toidupoe arved aina kasvavad, võib asi olla selles, et oled hakanud sööma pisut tervislikumalt ja teadagi pole see kõige soodsam, kirjutab TFBank Laenukool. Või on asi selles, et pöörad vähe tähelepanu soodusmüükidele, sest neid on igal pool või oled hoopis hakanud soetama aina rohkem mugavustoitu?

Mis on üldse mugavustoit? See on sinu jaoks võimalikult mugavaks ja mõnusaks tehtud toode - see on juba ära hakitud, poolkeedetud ja praetud, kokku segatud. Loomulikult on need ajanappusel mugavad, kuid väga kiiresti saab neist toitudest üks loomulik osa sinu menüüst ja põnts sinu toidupoe arvele.

Vanasti tehti kõik ise - hakiti supipõhjad, marineeriti liha, kooriti kartulid ja kastmed tehti jahust ja veest. Mida teha selleks, et toit oleks endiselt maitsev, aga kulud natuke väiksemad? Siin on mõned soovitused:

Ära osta tükeldatud toitu

Tükelda ise! Võtame näiteks beebiporgandid. Neid ongi mugav süüa - võtad pakist ja pistad suhu, aga hinnavahe võrreldes lahtiselt müügil oleva porgandiga on suur. Võta end kokku ja koori ning tükelda porgandid ise. See võtab vaid viis minutit.

Õpi, kuidas teha toite nullist

Kuigi see tundub keeruline ja näib, et selleks tuleb veeta tunde köögis, siis tegelikult ei ole see kaugeltki nii. See vähendab su poearveid, sest toiduaineid saab kasutada ka järgmine päev uue sarnase roa jaoks. Ühtlasi on see palju tervislikum, sest ise valmistatud toitudes on palju vähem sälitusaineid ning tead täpselt, mida sisse sööd.

Kasuta hooajalisi saaduseid

Jah, esimese mõttena tuleb kohe, et mida ikka jaanuaris saada on. Selleks käi suvel turul või aiamaal, osta kokku värskeid asju ja külmuta! Korja sügisel seeni ja marineeri. Varu kartuleid. Ühtlasi on võimalik külmutada kõiki maitserohelisi. Väga mõnus on keset talve võtta roheline till ja raputada seda kartulite peale.

Küpseta ise

Näiteks liha puhul on võimalik osta nii-öelda kehvemaid tükke, mis on tunduvalt odavamad. Anna neile rohkem aega ahjus vanakooli moodi smoorida ja küpseda. Maitse on vapustav! Ühtlasi on võimalus valmistada lihtsaid küpsiseid ja leiba. Internet on täis igasuguseid retseptilehekülgi ja blogisid. Vali lihtsamad välja ning kasuta kodus olevaid toiduaineid. Tulemus on palju maitsvam kui poest eales saaksid osta.