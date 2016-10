17 kõrgepalgalist tööd neile, kes vihkavad inimesi

Pärast mõningast vestlust võimaliku uue ülemusega, annab ta sullegi võimaluse küsimusi esitada. See on sinu jaoks võimalus särada või täiega põruda.

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna karjääriinfo spetsialist Merike Kimber ütleb, et tegelikult üht ja kindlat retsepti töö saamiseks noortele anda ei ole. Kõik sõltub sellest, miks tööd soovitakse, kui kõrged on nõudmised ametikohale ja millised on tööandja ootused.

Välismaale tööle minnes tee korralik eeltöö

Euroopa Liidus kehtib töötajate vaba liikumine, mis tähendab, et ühe liikmesriigi kodanikul on võimalus vabalt valida töökohta kõigis liikmesriikides. Eelmisel aastal lähetati Eestist 18sse Euroopa Liidu liikmesriiki üle 11 000 töötaja, neist Soome üle 9000 inimese. Mida suuremaks on tööjõu liikumine läinud, seda enam on tööinspektsioon saanud kaebusi selle kohta, et esialgu lubatu pole paika pidanud.