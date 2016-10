Ekspert soovitab restoranis osta kõige odavama veini

Jay Ryner (50) soovitab klientidel restorani külastades alati osta kõige odavam vein, mis nimekirjas on, et boikottida restoranide tava veine ülehinnata, vahendab The Telegraph.

Mees osales Cheltenhami kirjandusfestivalil, kus ta pidas publikule kõne, milles toonitas, et kalleid veine tuleks osta ainult poodidest, et hiljem kodus nautida.

«Ma keeldun hirmu tundmast veidi hindade pärast. Restoranides olevate veinide nimekirjad on probleeme täis, enamasti on tekitanud need nii-öelda veini asjatundjad,» sõnas ekspert ja lisas: «Kõik, kes tunnevad, et restoranide veininimekirjad ärritavad neid, peaksid lihtsalt ostma kõige odavama, mis müügil on ja saatma teised põrgu.»

Ta meenutas ühte korda, kui sõi õhtust Jason Athertoni Londonis asuvas restoranis City Social, kus pudel veini võib maksma minna üle 3300 euro. Ta oli kutsunud ühe kelneri enda juurde, et uurida mõne veini kohta ning viimane ei osanud nende kohta midagi rääkida. See ärritas meest.

Oma kõnes hurjutas ta ka inimesi, kes kritiseerivad inimesi, kes ostavad oma toidu söögikohast kaasa.

«On grupp inimesi, kes arvavad, et kui sa ei küpseta toitu kodus ise, siis sööd sa ebatervislikult,» lausus ta. «Minu teada on just kodukokad need, kes võivad oma koduste toitudega muuta toitumise ebatervislikuks.»