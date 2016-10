Vaata, mida silmas pidada välismaalt jõulukingituste tellimisel

Mullu kasvasid jõulueelsel perioodil pakimahud võrreldes tavapärasega mitmekordseks ning seetõttu võivad ka tänavu tarneajad välismaistest veebipoodidest, eelkõige AliExpressist, mõnevõrra pikemaks venida. Hiina suurim veebipood tagab siiski, et tarneaeg poleks pikem kui 60 päeva ning tegelikult on lootus pakk kätte saada kiireminigi. Kiiremale tarnele aitab kaasa ka üha tihedam lennutransport Eesti ja Hiina vahel.

Pakkide kuhjumine toimub jõulude eel tegelikult tarne igas etapis. Kuna jõulumahud mõjutavad kõiki e-kaubandusega seotud äri- ning logistikaettevõtteid, siis võivad tavalisest kauem aega võtta kaupade komplekteerimine, rahvusvaheline transport ning tolliprotsessid. Loomulikult ei tule jõulueelsed rekordmahud enam kellelegi üllatusena ning seetõttu palgatakse kõikjal ka pakihooajaks lisatööjõudu.

Ligi poole välismaa saadetistest moodustavad täna Hiinast tellitud kaubad. Omakorda ligi 95 protsenti Hiina saadetistest on AliExpressi kaubad. Sealt ostetud kaupade mugavamaks kättesaamiseks lõi Omniva mullu võimaluse tellida kaup otse sobivasse pakiautomaati. Tavamahtude juures on paljud AliExpressi kaubad pakiautomaati jõudnud isegi kahe nädalaga.

Kuna jõulueelse veebipoodlusega kaasneb ka erinevate küsimuste kasv, siis jagab Omniva infot, millega tuleks välismaisest e-poest kaupa tellides arvestada.

Toote tellimisel tuleb olla tähelepanelik

Esiteks tuleks jõulupakid aegsasti ära tellida, kuna jõulude eel kasvavad pakimahud mitte ainult Omnivas, vaid kogu maailma logistika- ja postiettevõtetes, mistõttu võivad tarneajad pikemaks venida.

Teiseks tuleks välismaalt tellides jälgida tarnetingimusi – tasuta transpordiga jõuab saadetis kliendini kindlasti aeglasemalt kui tasulise kullerteenusega. Paljud veebipoed teatavad kliendile ka eeldatava kohaletoimetamise kuupäeva.

Tutvuma peaks ka kauba tagastustingimustega, et mitte sattuda ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui toode peaks osutuma mittesobivaks.

Veenduda tuleks ka, et tellitav kaup poleks keelatud ega eritingimustega saadetiste nimekirjas. Nende saadetiste nimekirja leiab siit.

Osade veebimüüjate tellimiskeskkondadel on märge, et hind sisaldab kõiki makse (sealhulgas impordimakse). Tegelikult kehtib selline kokkulepe enamasti vaid üksikute transpordiettevõtete kohta, kellega on kaupmees teinud erilepingu. Kui lepingut vedajaga sõlmitud ei ole, tuleb vaatamata lubadusele kauba kättesaamiseks tasuda maksud.

Ka kingitused peavad läbima tolliprotsessi

Vastavalt Eesti seadustele tuleb kõikidelt Euroopa Ühenduse välistest riikidest saabuvatelt saadetistelt tasuda importmaksud juhul, kui saadetise väärtus ületab maksuvaba piiri (eraisikutel puhul 45 eurot, kommertssaadetisel 22 eurot).

Seega tuleb iga saadetise puhul, olgu selleks villased sokid või lapselapse meisterdatud lillepott, määrata ära selle saadetise tolliväärtus ja kirjeldada selle sisu ka siis kui tegu on kingitusega.

Kui kommertssaadetiste väärtust tuvastatakse läbi saatedokumentide (arve, tellimuse kinnitus jm), siis eraisikult eraisikule lähetatud saadetiste osas selliseid dokumente ei eksisteeri. Sellisel juhul määrab saadetise väärtuse saatja oma äranägemise järgi. Mida detailsemalt on lahti kirjutatud paki sisu, seda suurem on tõenäosus, et tasutav maksusumma tuleb soodsam.

Kui saadetisel ei ole väärtust märgitud, väärtus ületab maksuvaba piirmäära või on väärtus saadetise sisu arvesse võttes ebanormaalselt madal, siis suunatakse saadetis tolliterminali, kus see jääb ootama täiendava info esitamist ja seejärel deklareerimist.

Juhul kui laekub saadetis, millel puudub väärtus ja saaja ei oska seda hinnata, siis täidab paki saaja kokkuleppel tolliinspektoriga vastava vormi, kus hindab oma teadmise või eelnevate kogemuste baasil ära asjade väärtuse ning lähetab selle tolliinspektorile. Kui inspektor kinnitab dokumendi sobivuse, siis saadetis kas deklareeritakse või vabastatakse tollikontrollist ilma kirjaliku deklareerimise vajaduseta.

Kasulikku lisainfot ning vastuseid korduma kippuvatele tolliteemalistele küsimustele leiad ka Omniva kodulehelt.