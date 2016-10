Kümme kööginippi, mis elu oluliselt lihtsamaks teevad

Business Insider pidas kööginippide osas nõu USA kulinaarse organisatsiooniga America’s Test Kitchen ning avaldab mõned soovitused, mida kokad köögis kasutavad.

Kirsstomatite tükeldamine. Nii kirsstomatite kui viinamarjade poolitamine võtab omajagu aega, aga tegelikult on võimalik neid kõiki korraga pooleks lõigata. Paiguta need kahe plastikkaane vahele ning seejärel viiluta horisontaalselt läbi kaantevahelise ava. Selle jaoks on vajalik terav nuga ning piisavalt küpsed, ent mitte üleküpsenud viljad.

Foto: Business Insider

Külmuta hetkeks toores kana. Pane toores kana enne käitlemist 10-15 minutiks sügavkülmikusse, mis teeb selle tekstuuri pisut jäigemaks. Kuna kana on kõvem ning mitte nii libe, on seda palju kergem viilutada.

Köögikäärid teevad imesid. Köögikäärid tulevad samuti kasuks aja kokkuhoiul, sest mõneti on neid kergem käsitleda kui nuga. Näiteks on kääridega kerge peekonit tükeldada ning jämedalt konservtomateid hakkida.

Pasta keeduvesi kastmeks. Kui oled pasta ära kurnanud, jäta selle keeduveest alles umbes pool klaasi vedelikku, kui on plaanis pasta juurde ise kaste valmistada. See vedelik sisaldab endas lahustunud tärklist, millega saad muuta kastme konsistentsi. Kui kaste tuleb liiga paks või rammus, saad sellele vett lisada ning kastet suupärasemaks muuta.

Hoiusta küpsisetainast. Selle asemel, et valmistada kogu hulk küpsiseid korraga, võid panna osa tainast sügavkülma järgmist korda ootama. Selleks vormi valmis küpsisesuurused pallid, pane need küpsetuspaberi vahel külmikusse ning oota, kuniks need on tahenenud. Seejärel saad need panna suletavasse kilekotti ning sügavkülma. Kui tuleb küpsiseisu, on sul järgmisel korral väga vähe ettevalmistusi teha, sest võid sügavkülmast need otse ahju pista.

Kinnita lõikelaud. Et lõikelaud ei libiseks, aseta selle alla köögirätik või niiske paberkäterätik. See aitab lõikelauda paigal hoida ning teeb ühtlasi toidu tükeldamise mugavamaks ja kiiremaks. Hiljem saad suurema osa toidujääke lõikelaualt sama paberrätikuga maha pühkida.

Võta käiku ajutine prügikast. Kui ees ootab mitme toiduaine koorimine ja tükeldamine, on sul sageli vaja toidujäätmeid kõrvale panna. Et saaksid kiirelt toimetada ega peaks prügikasti juurde jooksma, võta endale kõrvale paberkäterätt või kilekott, et ebavajalikud toidujäätmed kohe lõikelaualt sinna pühkida. Hiljem saad selle kohe prügi hulka visata.

Pähklid mikrolaineahju. Kui tahad tavalisi pähkleid veidi elavdada ning ahju lähedale parasjagu ei satu, võta appi mikrolaineahi. Esmalt pane pähklid kausiga täisvõimsusel mikrolaineahju kaheks minutiks. Sega pähkleid iga poole minuti järel, kuniks pähklid on kuldpruunid. Seejärel lauta need paberkäterätikutele, mis imavad enda sisse pähklist eralduvad õlid. Tulemuseks on krõmpsuvad röstitud pähklid.

Eelista riivi noaga hakkimisele. Kui sa hakkisid seni sibulat, ingverit ja küüslauku noaga, siis kaalu selle vahetamist pigem riivi vastu. Riiviga saad ühtlasema ja vähem tükilisema tulemuse, mida edukalt kasutada suppides, salatites jm.

Taimeõli tuleb appi. Kui pead mõõtmistopsiga kaaluma mett, siirupit või muud vedelat kleepuvat toiduainet, piserda topsi sisemus enne kokku taimeõliga. Õhuke õlikiht aitab vältida topsi külge kleepumist.