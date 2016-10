8 nippi, mida peaksid teadma telefoni kasutamisest välismaal

«Õnneks on 90 protsenti sellistest olukordadest lahendatavad kõige lihtsama telefoni taaskäivitusega,» nimetab Tele 2 klienditeenindusdirektor Sirli Seliov põhilist nippi. Sellele lisab veel kaheksa soovitust, mis kuluvad varem või hiljem kõigile piiri taga käijatele ära.

1. Tee enne välismaale suundumist kindlaks, et rändlusteenus on operaatori poolt lubatud. See soovitus võib aktiivsele reisijale tunduda klišeena, ent paljude inimeste mobiilsidelepingud pärinevad 10 aasta tagusest perioodist, mil näiteks toona veel lapseeas kliendile rändlusteenust ei avatud. Kui telefon ei saa välismaal ühegi võrguga signaali, kuvatakse ekraanil teade «Võrk puudub/No service» ning puudub levinäit – sellisel juhul võib probleem seisneda just selles, et oled rändlusteenuse jätnud avamata. Tele2 kliendid saavad seda kontrollida iseteeninduses.

2. Kontrolli, kas luba rändlusteenuse kasutamiseks on antud ka telefonile. Kui operaatori poolt on rändlusteenused lubatud, siis näiteks värskelt kasutusse võetud seadme puhul võib juhtuda, et oled unustanud anda seadmele loa teenuse kasutamiseks. Vastava valiku leiad enamasti võrgu ja interneti seadete alt.

3. Vajadusel vali mobiilsidevõrk käsitsi. Kui peale lennukis kasutatud lennurežiimi väljalülitamist vaatab telefoni ekraanil vastu «Võrk puudub/No service» ja tead, et oled oma operaatori juures ning telefonis rändluse lubanud, tasub esimesena proovida telefoni taaskäivitust. Kui seade siiski võrku ei ühendu, proovi võrk valida käsitsi. Ole seejuures kannatlik – mõne telefoni puhul võib manuaalne võrgu otsing võtta aega kuni 5 minutit.

4. Interneti kasutamiseks on olulised õiged seadistused telefonis. Kui välisriigis ei õnnestu mobiilse internetiga ühendumine, kontrolli telefoni seadistuste alt pöörduspunkte ning kasutajanime ja parooli, mille leiad menüüs võrgu seadistuse alt. Kui need on sisestamata, siis sisesta need käsitsi vastavalt oma operaatori andmetele. Tele2 iOS-telefoniga kliendil tuleks sellisel puhul proovida võrguseadete taastamist («Reset Network Settings»). Samuti kontrolli, et telefon ei oleks lukustatud vaid 4G võrku, kuna kõikides riikides ei ole veel 4G kasutamise võimalust. Vajadusel vaheta võrgu režiim ainult 2G/3G võrgule.

5. Kui levisignaal on nõrk, proovi teist mobiilsidevõrku. Eestis oleme harjunud ühtlaselt hea leviga igal pool, kuid välismaal võib ette tulla olukordi, kus telefoni poolt valitud operaatori signaal ei ole piisavalt tugev. Sellisel juhul proovi telefonis käsitsi valida alternatiivseid võrke.

6. iPhone’idel tuleb funktsioon «EU Internet» välja lülitada. Kui õunatelefoni kasutajal ei õnnestu interneti kasutamine välisriigis, siis jälgi, et funktsioon «EU Internet» oleks välja lülitatud. Tegu on Apple’i etteruttava funktsiooniga, mis on loodud kasutamiseks alles siis, kui rändlushinnad on Euroopa Liidus ühtlustatud siseturu hindadega.

7. Kontrolli ja vajadusel tõsta oma krediidilimiidi suurust. Eestis sisaldavad meie kuutasud enamasti piiramatus mahus kõneminuteid ja rohkelt internetti, ent välismaal maksustatakse nii välja helistatud kui vastuvõetavad kõneminutid ning iga kasutatud megabait internetti. Krediidilimiidi täitumisel jõuab kasutajani hoiatav sõnum, kuid välismaal võib teenuste piirang rakenduda enne hoiatussõnumi saabumist. Limiidi täitumist võib kahtlustada siis, kui ühtäkki ei õnnestu välja helistada, kõnesid vastu võtta ega luua internetiühendust. Sel juhul tõsta ise limiiti iseteeninduses või võta selleks ühendust koduoperaatori klienditeenindusega.

8. Hoidu satelliitvõrkude kogemata kasutamisest, et vältida üllatusarveid. Ole ettevaatlik internetiühenduse loomisel kohtades, kuhu tavaliste operaatorite võrgud ei levi – näiteks rannikust kaugel kruiisilaevadel või lennureisi ajal. Sel juhul võib telefon ühenduda internetiga läbi satelliitsidevõrgu, mis on tavapärasest oluliselt kallimalt hinnastatud – üks megabait võib maksta paarkümmend eurot. Kuna satelliitsidevõrku lülitumisel ei saabu tavapärast tervitussõnumit, siis võib võrgu kasutus tulla üllatusena alles järgmisel kuuarvel. Näiteks Tele2 saadab oma klientidele satelliitvõrku lülitumisel hoiatava sõnumi, mis võib ebatavalise asukoha tõttu kliendini siiski jõuda väikese viivitusega. Seega kasuta satelliitvõrku vaid teadlikult ja kriitilise sidevajaduse puhul.