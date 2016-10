Kuidas õigesti pitsat süüa?

Pitsat süües juhtub tihti nii, et osa pitsal olevaid lisandeid kukub enne taldrikule, kui pitsalõik suhu jõuab, kirjutab The Independent.

Grupp eksperte uuris inimeste pitsa söömise harjumusi ning märkas, et tihtilugu kukub mingi osa pitsakatet maha. Leiti, et kõige vähem toitu läheb kaduma, kui süüa pitsat kokkukeeratult.

Eksperdid soovitavad pitsa voltida lausa mitmekordseks, et pitsakattel poleks võimalustki maha kukkuda.

Manchesteris asuva Rudy pitsakoha kaasomanik Jim Morgani sõnul on inimestel harjumus võtta pitsat kui terviklikku tükki ja ta otse suhu panna.

New Yorgis on märkimisväärne itaallaste kogukond ning õigesti pitsa söömine on väga kuum teema. 2011. aastal langesid pahameeletormi alla Donald Trump ja Sarah Palin, kui olid söönud pitsat noa ja kahvliga.

«See ei ole New Yorgi stiil,» kommenteeris New Yorgi elanik Adama Tourray ja lisas, et ta pole kunagi varem näinud, et keegi selles suurlinnas oleks pitsat noa ja kahvliga söönud.