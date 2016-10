Elektroonikapood loobus täielikult kilekottidest

Lugeja küsib: kui tihti poed ostulinte, toidukorve ja kärusid puhastavad?

«Surve kilekottide mittekasutamisele on kõigile arusaadav, kuid on kokkuleppeid, mis peaksid siis ka kehtima, et inimesed ei peaks kilekotte nii palju kasutama. Kas on kehtestatud, kui tihti poed peavad puhastama toidukorve ja kärusid ning kassalinte? Need on enamasti mustad ja sinna ilma kilekotita söögiasja panna eriti ei tahaks,» kirjutas lugeja.