Rootsi kool ehitab sooneutraalse riietusruumi

Gümnaasiumi õpilasnõukogu tegi ettepaneku kooli ehitada sooneutraalne riietusruum, vahendab The Local.

«Oleme seda õpilastega arutanud ja leidsime, et see on vajalik,» sõnas koolidirektor Johan Ahlkvist. Ta loodab, et riietusruumid saavad kevadeks valmis.

Õpilane Mary-Jane Nehme sündis poisina, kuid identifitseerib end tüdrukuna. Tal on olnud väga raske riietevahetamisega, sest ta ei tohi kasutada naiste riietusruume, vaid peab eraldi tuba selleks kasutama.

«Tunne on imeline,» sõnas ta. «Ma arvan, et meie kool on esimene, kes nii teeb. Mu kool on väga eriline, ta on väga vana ja ilus ning sooneutraalsed riietusruumid teevad selle veel erilisemaks.»

Nehme sattus halba olukorda, kui ta eelmise aasta Halloweenil kõigile tunnistas, et on transseksuaal. Võimlemiseõpetaja ei lubanud tal teiste tüdrukutega koos riideid vahetada, vaid käskis tal seda teha ühes väikses ruumis.

«Ma ei suutnud selles ruumis riideid vahetada, sest see pani mind ennast halvasti tundma. Seega ma puudusin paljudest võimlemistundidest,» sõnas Nehme. Ta lisas, et õpilasnõukogu on olnud väga toetav ja korraldanud mitu kohtumist koolidirektoriga.

Kuigi Nehme on kooli ainukene transseksuaal, siis võivad koolidirektori sõnul seal riideid vahetada kõik, kes tahavad.

«Selles uues ruumis ei tunne ma end enam üksikuna. Sooneutraalne ruum pole ainult LGTB inimestele vaid mõeldud kõikidele. Kõik, kellele pole oluline, mis soost keegi on, võivad sinna tulla,» sõnas Nehme.