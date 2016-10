Tasub teada: kõige soodsamad viisid kaalulangetuseks

Dieeditööstus on äri, kus liiguvad suured rahad, vahendab news.com.au. Personaaltreeningutele ja –toitumiskavadele panustavad tuhanded inimesed, lootes saavutada ihaldatud keha ja muudatusi elus. Kui endal motivatsiooni napib ning vajad järjepidevalt näiteks personaaltreeneri abi, läheb see kõik kokkuvõttes üsna kalliks maksma.

Kui eesmärgiks on lihtsalt saleneda, endas juurutada tervislikud eluviisid ning neid ka pikemas perspektiivis säilitada, siis võib toime tulla ka iseseisvalt ning väga soodsalt. Fitnessiguru Michelle Bridges rõhutab, et tervisliku eluviisi võtmeks on siiski teadmised ja motivatsioon.

«Sa ei vaja kena keha saavutamiseks isegi mitte jõusaali kuukaarti. Suundu kohalikku parki või tee trenni koduseinte vahel – selleks pole tarvis ühtegi muud vahendit ning seega ei tohiks olla ka ettekäändeid, miks seda teha ei saa,» rääkis ta.

Ta toonitab, et nii rahakotile kui ka taljele on parem värske ja tervislik toit. Piisab, kui koostad endale poenimekirja, suundud poodi või turule ning pead nimekirjast kinni. Tasub soetada hooajalisi soodsamaid tooteid, mida saab osta suuremas koguses ning külmutada.

Ka endine ujuja Libby Trickett, kes õpib praegu personaaltreeneriks, kinnitab, et on tervislik eluviis pole sugugi kallis. Ta ise on hiljuti taibanud just seda, et lihtsuses peitub võlu.

«Aktiivse sportlasena ei kujutanud ma kunagi ette, et ka jalutamine on fantastiline ajaveetmisviis. Kui sain emaks, siis taipasin, kui lihtsa ja mugava treeninguga on tegu, kui soovid pärast lapse sündi taas vormi saada,» rääkis ta.

Trickett rõhutab, et kuna just vähene liikumine on paljudele ülekaalu põhjustajaks, siis nii kaua kui sul on paar jooksujalanõusid, võid liikuda kus iganes ning ilma ühegi vabanduseta. Ta julgustab inimesi liigutama ka kodus internetipõhiste trennide järgi, sest internet on tasuta trennivideosid täis.

Sama kehtib ka toitumisalaste teadmiste kohta. Internetis leidub hulgaliselt artikleid nii tervislikust kaalukaotusest kui ka kaalu säilitamisest, vajalikest mineraalainetest ja vitamiinidest jm. Võimalus on välja arutada oma ligikaudne päevane energiavajadus ning püüda selle järgi toituda.

On oluline, et väiksemate muudatuste puhul saad ka ise hakkama ilma ühegi toitumiskavata, kui sul leidub piisavalt motivatsiooni. Kui põed mõnd kroonilist haigust või plaanid suuremaid toitumismuutusi, tasub tõepoolest kaaluda spetsialisti abi kasutamist.