Viis asja, millele isegi jõukad inimesed naljalt laristama ei kipu

Business Insider nimetas viis asja, mida ka rikkad ei osta kunagi täishinna eest, sest sellel pole lihtsalt mõtet.

Autod. Kinnisvarainvestor Briand Davis märgib, et ka jõukad inimesed ei pruugi alati auto eest täishinda maksta. «Nad teavad, et iga teenuse ja kauba puhul on hind alati läbiräägitav. Nipp seisneb läbirääkimises, et leida mõlemale poolele sobilik lahendus,» rääkis ta. Autot ostma minnes tasub teha eeltööd mudelite kohta, millest oled huvitatud. Müügiesindaja ei soovi kahtlemata potentsiaalset klienti käest lasta ning võib läbirääkimise tulemusena pakkuda sulle hinda, mis on odavam kui tema konkurendil.

Jaekaubad. Võib ju tunduda, et rikkad naudivad poodlemist väikestes hinnalistes butiikides, kuid tegelikult kulutavad nad harva oma raha sellele. Nemadki satuvad odavamatesse toidupoodidesse ning kasutavad võimalust mõni euro säästa. Samuti ei ole välistatud, et nad kasutavad ostude tegemisel sooduskuponge, sest nendegi rikkus ei pruugi olla igavene. Kupongide kasutamist on tunnistanud näiteks näitleja Kristen Bell ning korvpallur Carmelo Anthony. See on sealjuures tehtud nii mugavaks, et kuponge võib näidata ka nutitelefonist, mistõttu ei ole see eriline vaev, eriti kui sellega raha säästad.

Reisid. Krediitkaardiomanikud saavad sageli selle abil kasutada sooduspakkumisi ja koguda lennumiile. Ostujõud tuleb sel puhul kasuks, sest nii on võimalus saada soodsamaid pileteid näiteks lennuki esimesse klassi või heal juhul isegi tasuta lende. Küll aga tasub reisi plaanides uurida pakkumisi mitmest kohast, sest sageli on mõni reisipakett, hotell või lennupilet üle hinnatud ning mujalt saaksid kordi odavama pakkumise.

Kinnisvara. Nii kinnisvara müümisel kui ostmisel tuleb samuti kasuks läbirääkimisoskus. Müügiesindajale või maaklerile on oluline, et ta saaks tehingu siiski tehtud ning mõneprotsendine soodustus ei muuda tema jaoks suurt midagi. Isegi kui sa pole multimiljonär, saad samuti seda proovida. Alusta näiteks pakkumisest, mis on kümme protsenti väiksem kui see, mille eest oleksid samuti nõus maksma. Küsi, millised võimalused on näiteks ilusama mööbli või kodutehnika soetamisel.

Kõrgharidus. Siin on jõukatel peredel eelis küll selles, et mitmed välismaa kõrgkoolid teevad vahel neile õppemaksus soodustusi, et näidata end atraktiivse õppeasutusena ning ehk meelitada kooli ka tuntud perede võsukesi. Kui rahakott nõnda paks pole, siis võib siiski uurida koolide õppemaksusoodustusi ja stipendiume, sest nii mõnigi ei küsi neid.